Мэр Южно-Сахалинска поставил неуд органам опеки и попечительства

Мэр Сергей Надсадин прокомментировал ситуацию с пятилетней девочкой из приемной семьи, попавшей с травмами в больницу.

Больше двух недель все мы переживаем за состояние пятилетней девочки, которая сейчас находится на лечении в областной детской больнице. Ежедневно мне докладывают о динамике её состояния. По словам врачей, она положительная, но в то же время остаётся сложной.

Эвелина уже пять дней дышит самостоятельно — ребёнок отключен от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Завтра девочку переведут в неврологическое отделение. Привлечены лучшие московские специалисты.

Ситуацию держу на личном контроле.

Вместе с тем потребовал от курирующего вице-мэра, директора департамента образования и органов опеки усилить контроль за всей системой профилактики подобных случаев в семьях.

Мы детально разобрали все действия органов опеки. Предварительно все решения были обоснованными, а приемная семья ребёнка характеризовалась и характеризуется положительно.

Но как обычный человек принять ситуацию, в которой пострадал ребёнок, я не могу. Безопасность ребёнка — это ответственность взрослых: где-то недоглядели, где-то недоработали, поэтому оцениваю работу органов опеки и попечительства неудовлетворительно.

Следственный комитет даст свою оценку обстоятельствам произошедшего.

