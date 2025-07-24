Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин контролирует капремонт улицы Бумажной

Сергей Надсадин продолжает инспекционные выезды на объекты капитального ремонта дорог. Точка выездного рабочего совещания 22 июля – улица Бумажная.

Дорога, находящаяся в северной части города, несёт большую функциональную нагрузку, обеспечивая доступ к промышленным предприятиям, налоговой инспекции и ряду других учреждений. В настоящее время здесь капитально ремонтируется участок от проспекта Мира до ул. Ленина.

Особого подхода требует реконструкция мостового перехода, обусловленная большим количеством подземных коммуникаций и близким расположением электрической подстанции. Общая техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет 50%.

– Целевые ориентиры неизменны: дорога должна быть открыта к 1 сентября. Сегодня мы предметно обсудили необходимость обустройства пешеходных дорожек, в первую очередь в тех местах, где находятся жилые дома, для обеспечения удобства горожан, – сказал Сергей Надсадин.

Заместитель начальника управления дорожного хозяйства города Дмитрий Судник уточнил, что в настоящее время на улице Бумажной активно ведутся работы по строительству мостового перехода, прокладке инженерных коммуникаций, устройству подпорных стен и дорожной одежды. Он также добавил, что динамика работ положительная: уже выполнено асфальтобетонное покрытие на участках от улицы Ленина до здания судебно-медицинской экспертизы и от проспекта Мира до магазина «Левша». Работы ведутся поэтапно, что помогает минимизировать неудобства для автомобилистов и пешеходов.

Инспекционные выезды на улицу Бумажную с участием руководителей профильных департаментов и представителей подрядной организации будут продолжены.

Елена СИТНОВА.

Фото пресс-службы администрации Южно-Сахалинска.

КСТАТИ

Качество и безопасность улично-дорожной сети — приоритетное направление, которому уделяет особое внимание губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Работы по капитальному ремонту ведутся в разных районах городского округа. Глава Сахалинской области лично контролирует каждый объект.