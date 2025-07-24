Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин контролирует капремонт улицы Бумажной

Рабочее совещание на объекте.

Сергей Надсадин продолжает инспекционные выезды на объекты капитального ремонта дорог. Точка выездного рабочего совещания 22 июля – улица Бумажная.

Дорога, находящаяся в северной части города, несёт большую функциональную нагрузку, обеспечивая доступ к промышленным предприятиям, налоговой инспекции и ряду других учреждений. В настоящее время здесь капитально ремонтируется участок от проспекта Мира до ул. Ленина.

От магазина «Левша» до пр. Мира уже проложили асфальт.

Особого подхода требует реконструкция мостового перехода, обусловленная большим количеством подземных коммуникаций и близким расположением электрической подстанции. Общая техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет 50%.

– Целевые ориентиры неизменны: дорога должна быть открыта к 1 сентября. Сегодня мы предметно обсудили необходимость обустройства пешеходных дорожек, в первую очередь в тех местах, где находятся жилые дома, для обеспечения удобства горожан, – сказал Сергей Надсадин.

Заместитель начальника управления дорожного хозяйства города Дмитрий Судник уточнил, что в настоящее время на улице Бумажной активно ведутся работы по строительству мостового перехода, прокладке инженерных коммуникаций, устройству подпорных стен и дорожной одежды. Он также добавил, что динамика работ положительная: уже выполнено асфальтобетонное покрытие на участках от улицы Ленина до здания судебно-медицинской экспертизы и от проспекта Мира до магазина «Левша». Работы ведутся поэтапно, что помогает минимизировать неудобства для автомобилистов и пешеходов.

Инспекционные выезды на улицу Бумажную с участием руководителей профильных департаментов и представителей подрядной организации будут продолжены.

Елена СИТНОВА.

Фото пресс-службы администрации Южно-Сахалинска.

КСТАТИ

Качество и безопасность улично-дорожной сети — приоритетное направление, которому уделяет особое внимание губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Работы по капитальному ремонту ведутся в разных районах городского округа. Глава Сахалинской области лично контролирует каждый объект.

 

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