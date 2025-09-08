Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин потребовал всестороннего контроля за обеспечением синегорцев чистой водой

В Синегорске стартовали комплексные мероприятия по ремонту и очистке верхнего водохранилища на ручье Больничном.

В течение всего лета в муниципальный центр управления поступали сигналы о качестве водоснабжения. Все обращения людей были оперативно приняты в работу и проработаны совместно с профильными службами. На особый контроль ситуацию взял мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

На выездном рабочем совещании руководители профильных департаментов и Сахалинской коммунальной компании представили главе города доклады, в которых была детально изложена актуальная информация о текущей ситуации.

В настоящее время на объекте работают две подрядные организации: одна занимается укреплением гидротехнического сооружения с внутренней и внешней стороны, другая — очисткой водной чаши, удаляя иловые отложения и очищая берега от грунтовых образований. Как отметил главный инженер СКК Александр Грищенко, завершение всего комплекса мероприятий, согласно контракту, планируется в течение 45 дней. При благоприятных погодных условиях сроки будут сокращены до 25 дней. После этого будет подключена станция комплексной очистки воды, успешно прошедшая пусконаладочные работы, что позволит подавать в дома синегорцев чистую воду.

– Неоднократно приезжал в Синегорск, постоянно нахожусь на связи с жителями, реагируем на каждое обращение. Задача номер один сейчас – обеспечить синегорцев чистой водой. Потребовал вести многоуровневый контроль: на объекте, помимо представителей Сахалинской коммунальной компании, присутствуют специалисты департамента городского хозяйства и наше управление по делам ГО и ЧС. Их ключевая задача — скоординировать усилия так, чтобы завершить все работы до наступления первых морозов, – отметил Сергей Надсадин.

Сейчас подача воды в Синегорск организована с резервного водозабора. Массовых жалоб людей нет. Единичные обращения граждан по качеству воды фиксируются муниципальным центром управления администрации Южно-Сахалинска и диспетчерской СКК. Сахалинская коммунальная компания оперативно реагирует на жалобы и при необходимости организует подвоз. График размещается в телеграм-канале (https://t.me/skkys65) и на официальном сайте (https://skk65.ru/kontaktnaya-informaciya) организации.

Виктор ГОРОДОВ.