Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин принял участие в Первом международном конгрессе госуправления

Крупнейшее событие для управленцев со всей страны прошло с 10 по 13 февраля на площадке Президентской академии в Москве. Мероприятие нацелено на решение задач госуправления. В работе конгресса принял участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Мероприятие открыла пленарная сессия «Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом». Перед участниками выступили признанные представители сферы госуправления: мэр Москвы Сергей Собянин, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, заместитель председателя правительства страны – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. А также первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко, который озвучил приветствие Президента Владимира Путина участникам конгресса. Глава государства в обращении отметил, что работа форума будет способствовать качественному обновлению системы госуправления и подготовке профессиональных кадров с учётом масштабных задач, стоящих перед страной.

Главный посыл, который прозвучал на разных дискуссионных площадках, – служение людям как суть работы органов власти любого уровня. При обсуждении трансформации государственного сектора рассматривался широкий круг вопросов – от цифровизации до изменений в управленческой культуре России последних лет. Сегодня главным критерием работы власти являются конкретные решения, улучшающие качество жизни людей. Напомним, в 2025 году Президент Владимир Путин включил Сергея Надсадина в состав Госсовета. Таким образом, мэр Южно-Сахалинска представляет интересы как нашего города, так и муниципального сообщества страны на федеральном уровне.

– В центре внимания сейчас вопросы формирования кадрового резерва, повышения эффективности работы госсектора, использование лучших практик для развития регионов и муниципалитетов. Южно-Сахалинску также есть чем поделиться по этим направлениям, – подчеркнул Сергей Надсадин. – В современных реалиях государственная служба – это колоссальная ответственность и доверие жителей. Наша эффективность измеряется реальными делами: новыми школами, безопасными улицами, благоустроенными скверами и, что особенно важно, обратной связью от горожан, которые видят, что их обращения не остаются без ответа. Важно, что темы конгресса – от цифровизации до внедрения практик «государство для людей» – уже применяются и дают результат. Мы в Южно-Сахалинске ориентируемся на потребности жителей, их пожелания и стремимся к максимальной открытости, доступности для диалога. Все направления нашей работы, от уборки снега до стратегических проектов, нацелены на улучшение качества жизни конкретного человека. Уверен, что обмен опытом позволит вывести нашу работу на новый уровень.

Конгресс собрал уникальный состав участников со всей страны и стал важным событием для профессионального сообщества России. Форум объединил более 2000 участников. Среди них представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, представители науки и бизнеса.

Сергей Надсадин принял участие в работе экспертных сессий, дискуссионных площадок. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления провела пленарную сессию «Муниципальный диалог: единство публичной власти и новые горизонты». В числе спикеров выступили заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачёв, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук. В формате стратегического диалога участники обсудили важность муниципального уровня власти в решении наиболее чувствительных вопросов для жителей. При этом важно формировать прямую систему коммуникаций между муниципальным сообществом и федеральным центром, чтобы задачи, поставленные в масштабе страны, реализовались в реальных делах на местах.

Программа конгресса охватывает шесть ключевых направлений современного госуправления. Участники продолжают обсуждать как системные вопросы, так и конкретные эффективные решения на всех уровнях власти. По итогам форума будет сформирован пакет рекомендаций по совершенствованию системы госуправления.

Организатор мероприятия – Президентская академия при поддержке правительства и администрации Президента России. Планируется, что мероприятие будет проводиться ежегодно и станет площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и обучения управленцев, бизнеса и экспертов.