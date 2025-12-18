Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провёл с журналистами предновогоднюю встречу

Традиционно речь зашла о знаковых событиях уходящего года. А 2025-й, по оценке главы города, был непростым. По разным причинам параметры бюджета оказались меньше ожидаемых.

– Это заставило нас быть предельно собранными и профессиональными, – отметил Сергей Александрович. – Мы старались не сбавлять темпов развития нашего города, не упустить ни одну из программ. И в целом почти всё, что запланировано, сделали. На радость детям, педагогам и родителям в жилом массиве «Авангард» ввели в эксплуатацию школу № 24 на 1260 мест, а в жилом комплексе «Горизонт» – школу № 25 на 500 мест. Обе – современные, светлые, просторные. В городе появилось два новых детсада. Найден подрядчик и для возведения современного дошкольного учреждения в жилом комплексе «Уюн».

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Надсадин отметил, что в Синегорске, где были огромные проблемы с качеством воды, появилась станция её очистки, приведено в порядок водохранилище. А в самом областном центре строится южный водозабор.

Уже в 2026 году он будет устойчиво обеспечивать южную часть города качественной водой. У Луговского водозабора, оснащённого современным российским оборудованием, хорошие запасы воды. Их хватит лет на 20. Мэр гордится, что за короткий срок в Южно-Сахалинске появились такие объекты водоснабжения, каких не было с советской поры.

Очень важно, что продолжается переселение людей из аварийного жилья в новое, что после ремонтов преображаются дворы и подъезды. В этом году муниципалитет установил своеобразный рекорд – подключили к газу около 900 домовладений. Коммунальные компании готовили к отопительному сезону систему теплоснабжения, котельные и насосные станции. Многое сделано по автомобильным дорогам. Во всё вложен большой труд команды инженеров, проектировщиков, строителей.

Для более устойчивой работы общественного транспорта в областном центре (по лучшим российским образцам!) строится транспортная компания с вводом в строй в новом году. Возводятся многоярусные парковки. Всего в городе, кроме платных стоянок, организовано парковок на 2223 машино-места, сообщил мэр.

Радует горожан и то, что областная столица заметно хорошеет с каждым годом. В нынешнем появился сквер «Щит и меч» с интересными архитектурными решениями. После завершения третьей очереди строительства преобразилась набережная реки Рогатка, через неё пролёг ещё один мост.

Южно-Сахалинск можно назвать и цветочной столицей региона. Здесь уже не первый год выращивают для оформления городского пространства 1 млн корней цветущих растений. И год грядущий не станет исключением.

Сергей Надсадин немало времени посвятил и проблемам городского хозяйства. О них мы подробнее расскажем в 2026 году.

Людмила Николаева.