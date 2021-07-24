Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заболел коронавирусом?

Как сообщили в администрации города, из-за положительного теста (сделал его планово), мэр ушёл на дистанционку. Чувствует себя нормально — видимо, потому что привился. Работает из дома и ждёт повторные результаты теста.
В Южно-Сахалинске и его окрестностях зеленый агрессор, борщевик Сосновского местами вымахал в высоту до двух и более метров, сформировал большие зонты с мелкими белыми цветочками.
В некоторых районах эти островки, напоминающие опасные...
Приход на Итуруп нового пассажирского судна «Адмирал Невельской», построенного на Невском судостроительно-судоремонтном заводе специально для работы на Сахалино-Курильской линии, безусловно, стал историческим событием. Почти...