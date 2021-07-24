    Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заболел коронавирусом?

    Как сообщили в администрации города, из-за положительного теста (сделал его планово), мэр ушёл на дистанционку. Чувствует себя нормально — видимо, потому что привился. Работает из дома и ждёт повторные результаты теста.

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