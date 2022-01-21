Мэр Южно-Сахалинска выразил соболезнование семье Анатолия Кобелева

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, администрация города выражают глубокие соболезнования семье Анатолия Кобелева с связи с его уходом из жизни.

Анатолий Михайлович был известным на Сахалине рыбопромышленником — этому делу он посвятил многие годы своей жизни, пройдя путь от рыбака до руководителя крупного предприятия.

Возглавлял Ассоциацию рыбопромышленников Анивского залива, объединившую десятки островных предприятий. Под его руководством Ассоциация добивалась высоких, в том числе рекордных промышленных показателей. Будучи депутатом Сахалинской областной Думы, стал инициатором важных законотворческих инициатив.

Уход из жизни Анатолия Михайловича стал большой утратой для всех, кто знал его. В памяти сахалинцев он навсегда останется высоким профессионалом, которого уважали и ценили коллеги, человеком невероятно энергичным, отзывчивым, готовым прийти на помощь.