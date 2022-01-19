Мэрии Южно-Сахалинска помогут обустроить дополнительные снежные полигоны

Существенно разгрузить транспортные артерии областного центра, движение по которым сегодня затруднено в том числе из-за крупной спецтехники — большегрузы в круглосуточном режиме доставляют снег на южную и северную площадки города, можно будет с открытием дополнительных снежных полигонов.

Первый дополнительный полигон планируется открыть на улице Гвардейской, на бывших землях Министерства обороны РФ. Вопрос размещения второго такого объекта сейчас находится в совместной проработке профильных специалистов областного правительства и администрации города.

— Необходимо как можно быстрее ликвидировать последствия циклона. Важно, чтобы наши жители могли с комфортом передвигаться по городу и за его пределы. К подготовке первого полигона следует приступить уже этой ночью, в сжатые сроки необходимо определиться со второй площадкой, — отметил Валерий Лимаренко

— Полигон на Гвардейской будем обслуживать силами муниципального предприятия. Для этого у нас есть необходимые специалисты. Технику подготовим в кратчайшие сроки. Для обслуживания второго объекта нужен оператор. Приступаем к переговорам, — подчеркнул мэр областного центра Сергей Надсадин.

В ходе совещания губернатору доложили о результатах работы по ликвидации последствий циклона в островной столице. В частности, более 30 километров муниципальных дорог уже полностью расчищено до нормативных показателей «от бордюра до бордюра». Также только за сегодня всеми видами работ охвачено почти 67 километров дорог. План на эту ночь – привести в порядок ещё 74 километра. Особое внимание городские подрядчики продолжат уделять наведению порядка на магистральных улицах, где сосредоточен максимальный трафик горожан и жителей ближайших районов. Это проспекты Мира, Коммунистический, Победы, улицы Ленина, Комсомольская, Больничная, Сахалинская и Горького.

Для проезда транспорта в Южно-Сахалинске расчистили территории более 700 многоквартирных домов. Доступ техники к оставшимся придомовым территориям планируется восстановить в течение завтрашнего дня.

К сегодняшнему вечеру городские службы освободили от снега 309 площадок для сбора мусора. Осталось – 81. Полностью работы планируют завершить в течение суток. Отходы вывезены с более чем 200 площадок, сообщает пресс-служба регионального правительства.