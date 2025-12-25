Мэрия Южно-Сахалинска предупреждает о фэйковых рассылках от её имени

На интернет-ресурсы некоторых предприятий и организаций областного центра стали приходить письма, где говорится что «в рамках распоряжения мэра города Надсадина Сергея Александровича необходимо завершить работы по оцифровке». Как правило, в таком письме содержится ссылка на интернет-ресурс. По ней предлагают перейти и подтвердить вход в Госуслуги.

Никаких рассылок на самом деле городские власти не отправляют, сообщили в мэрии. Подобные письма создают мошенники, которые таким обманным путём хотят получить доступ к личным кабинетам на Госуслугах. Администрация областного центра настоятельно просит не поддаваться на такие уловки.

В арсенале мошенников появился ещё один «инструмент». От имени южно-сахалинской мэрии они звонят на стационарные телефоны, предлагают прийти в горадминистрацию, чтобы получить доплату к пенсии. Для этого надо всего лишь дать свои паспортные данные, чтобы дежурная служба могла пропустить в здание.

Другой вариант – звонок о том, что «договор на использование стационарного телефона заканчивается уже завтра». Ловкачи убеждены, что звонят на квартиру, но часто попадают в учреждение.

Евгений АВЕРИН.

