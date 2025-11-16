«Мерси Агро Сахалин» покроет ущерб от пожара за счет страховых выплат

Восстановительные работы на пострадавшем при пожаре предприятии «Мерси Агро Сахалин» будут вестись за счет страховых компенсаций — поголовье свиней и инфраструктура были застрахованы. Такие данные озвучили на заседании областного правительства.

Пожар на свинокомплексе компании в селе Таранай Анивского района произошел 5 ноября. В результате погибли животные, в огне пострадал ангар, в котором они содержались.

«Мерси Агро Сахалин» является одним из крупных производителей свинины в Сахалинской области. Мощность свинокомплекса предприятия — 12 тысяч голов в год. По оценке специалистов, из-за пожара потери в мясе могут составить 15 % от годового объема производства. На восстановление показателей понадобится около 12 месяцев.

Несмотря на это, планируется сохранить объем производства свинины в 2026 году на уровне текущего года. Это будет сделано за счет имеющихся производственных мощностей.

— В Сахалинской области есть возможность наращивать объемы выпускаемой продукции другими свиноводческими предприятиями. «Мерси Агро Сахалин» планирует восстанавливать производственные мощности и поголовье. В связи с этим в 2026 году показатели по производству свинины в регионе будут сохранены на уровне текущего года. Рисков для регионального рынка мяса свинины не прогнозируется, — прокомментировала министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

Региональное агентство ветеринарии и племенного животноводства оценило состояние выживших животных на территории свинокомплекса. Также определена площадка для уничтожения павших животных, по мере разбора завалов туши будут ликвидированы в соответствии с ветеринарными правилами, сообщила пресс-служба правительства области.

Главное управление МЧС по Сахалинской области продолжает расследование. Назначены судебно-технические экспертизы для установления причин пожара. По предварительной версии, происшествие спровоцировало короткое замыкание обогревающего оборудования.