Месопотамский лайфхак. Древнее изобретение в современном исполнении позволяет приготовить множество вкусных блюд на открытом воздухе

Уж не знаю, как это могло выглядеть в древней Месопотамии, а во дворе моих соседей, Виктора и его супруги Веры, это было эффектно! Рядом с зоной отдыха, которую оборудовал хозяин, мастер на все руки, на надежном основании из огнеупорных кирпичей стояло нечто изящное, блистающее в отраженном свете, испускающее ароматный дымок.

Недавнее приобретение под названием тандыр чем-то напоминало космический аппарат. Говорят, эту штуку, волшебный «горшок», способный в считанные минуты приготовить различные блюда, изобрели в незапамятные времена, и с тех пор она распространялась по всему миру, прежде всего в Азии, а сейчас вошла в моду и в наших «европах».

Как это работает?

Виктор пока еще осваивает азы эксплуатации тандыра емкостью литров сорок, но кое-какие навыки уже приобретены. Первым делом нужно правильно установить конструкцию. Поблизости не должно быть деревянных и прочих легковоспламеняющихся предметов. Площадка под основание должна быть ровной и желательно, чтобы на ней не было песка, земли. Кирпичи подходят идеально. Вообще-то магазины предлагают доукомплектовать тандыр декоративными металлическими ножками. Но Виктор решил попозже изготовить их самостоятельно, поэтому временно установил чудо-печь просто на донышко.

Небольшие по размеру дрова, желательно лиственных пород древесины, закладывают в топку тандыра сверху, примерно на треть объема. В нижней части керамической печи имеется небольшое поддувало. Его немного приоткрывают на время горения. Дальше поджигают дрова обычным способом, используя бумагу или щепки. Тем, кто имеет опыт разжигания мангала для шашлыка, объяснять ничего не требуется – примерно та же технология.

На первом этапе нужно постараться без излишнего «энтузиазма» равномерно прогреть сосуд по всей поверхности до рабочей температуры около 300 градусов. Спешка тут ни к чему, из-за слишком быстрого и сильного нагрева могут возникнуть трещины. На прогрев в нашем случае потребовалось около часа. В идеале на этой стадии в топке уже не должно быть открытого огня, остаются лишь тлеющие угли.

Кстати, древесный уголь для прогревания тандыра не годится, он не сможет равномерно прогреть всю емкость до нужной температуры. По этой же причине керамика может потрескаться.

Тем временем шла подготовка продуктов. Почистили картофель, репчатый лук. Мясо для шашлыка было куплено заранее – аккуратные кусочки свинины пропитаны ароматным маринадом. Оставалось лишь нанизать их на шампуры. Они в тандырном варианте имеют особенность: ручка каждого оснащена крючком для подвешивания. То есть при приготовлении шашлыка шампур размещают не горизонтально, а вертикально.

Нужно позаботиться о фиксации того, что на них нанизано. В нашем случае лучшими фиксаторами оказались половинки картофелин – они чередовались с кусочками мяса. В качестве эксперимента два шампура были «заряжены» кусками сала, чередующимися с цельными луковицами. Этот эксперимент вышел не слишком удачным. Луковые репки от жара размякли и легко соскользнули вниз, на угли. А сало растаяло и даже воспламенилось. Мы пришли к выводу, что желательно учитывать время приготовления таких разных продуктов. Лучше готовить их по отдельности.

Дальше все просто. На горловину тандыра помещают кольцо с крестовиной, на которое и подвешивают шампуры. Конструкцию накрывают двойной керамической крышкой. Поддувало прикрывают, чтобы не терять драгоценное тепло внутри емкости.

Остается внимательно следить за временем. На приготовление мяса отводится максимум 15 минут. По всей округе в это время распространяются ароматы, которые не могут не привлечь внимание некоторых любопытных товарищей. К нашей компании тут же присоединился хозяйский кот-бобтейл, которого до той поры звали, но не могли дозваться.

Что получилось в результате?

Шашлык удался на славу. Мясо мягкое, с дымком. Оно не горело на угольях, а просто протомилось в этой чудо-духовке. Картофелины отлично справились со своей задачей – удержали мясо на весу и сами превратились в замечательный гарнир. Вспомнился знакомый с детства запах печеной картошки, приготовленной в углях костра!

Печеные луковицы, хотя и попадали в золу, но от этого не стали менее аппетитными. Сладковатые, мягкие, они отлично дополнили меню. С салом вышла заминка… Но ничего, лиха беда начало, придумаем другой способ его приготовления!

Остается добавить, что существует множество других аксессуаров для приготовления в тандыре разных блюд. Подвесные проволочные этажерки – решетчатые и в виде мисок, «елочки» со множеством небольших шампуров, направленных вверх, есть и керамическая посуда для жарки, томления.

Виктор и Вера сейчас пребывают в размышлениях – что еще нужно приобрести в первую очередь: специальный термометр для контроля над температурой внутри печки или этажерку? А может, решетку-гриль для рыбы?

Семен МЕСОПОТАМОВ.

P.S.

В русской культуре с давних времен используется собственное изобретение – русская печь. Та самая, на которой сказочный Емеля по деревне и окрестностям разъезжал. По своей универсальности ничуть не уступает тандыру. В ней используется тот же принцип томления продуктов. Можно и хлеб испечь, и вкусные щи приготовить!