Место для созерцания. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

Поднявшись к вершине, мы покоряем только свои слабости.

Один из летних маршрутов вёл на Асахигаоку. Своей доступностью он привлекал даже женщин и детей. На тропе к вершине через узкие овражки, которые переступил бы и ребенок, стояли мостики. Они украшали путь. На последней сотне метров был крутой подъем, но наверху открытое пространство вознаграждало туристов чудными видами на равнину, дальние и соседние хребты.

Сегодня это место называют Лысой горой. Как будто сама природа для обозрения окрестных пейзажей создала его таким.

Почему оно лишено лесного наряда? Одни считают, причина в постоянных ветрах, другие – в каменистой земле. Но деревья, судя по фотографии 1910-х годов, здесь росли.

Предполагаю, что открытый гребень рукотворного происхождения. Японцы устроили на высоте место для созерцания удивительных по красоте видов. Возможно, потрудились здесь и ландшафтные дизайнеры: удалили пни, помогли проявиться на поверхности скальным выступам и придали гармоничную форму свободному пространству.

И в наши дни безлесный круг посещают ценители природы. Для них установлены удобные скамейки.

Сергей Федорчук.

(Продолжение следует).

От редакции

На днях нашему постоянному автору Сергею Федорчуку исполнилось 60. Поздравляем юбиляра!

По теме:

10 июля 2023 – Между небом и землей. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

17 июля 2023 – Следы культа. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

24 июля 2023 – Трагедия лесов. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

7 августа 2023 – Горнолыжная база. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца