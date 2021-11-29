Месяц предновогодних сюрпризов. Синоптики прогнозируют: нынешний декабрь в области будет холоднее обычного

Гидрометцентр в своем предварительном прогнозе погоды на декабрь «пообещал европейской части России теплый декабрь. В азиатской же части страны все совсем не так однозначно.

Основываясь на анализе многолетних данных, специалисты спрогнозировали холодный сценарий декабря для Сахалина и Хабаровского края, с опусканием столбика термометра до минус 20 градусов в ночное время. Это при том, что у соседей в Приморском крае погода обещает быть мягче обычного, с превышением ночной и дневной температуры воздуха на пять градусов.

Что касается осадков, на Урале, в Якутии и Амурской области их будет мало, в Иркутской области, Бурятии и на западе Забайкальского края – много. В Сахалинской области, Хабаровском крае и на Камчатке осадки обещают быть частыми.

Попробуем составить портрет двенадцатого месяца года в сахалинском исполнении.

Декабрь на острове лишь по календарю относится к зиме. Потому что в первой половине месяца погода остается такой же неустойчивой, как в конце ноября.

Продолжаются температурные качели: днем теплеет, вечером холодает. «Виной» тому – островное положение области. Над ней продолжают сталкиваться холодный и теплый атмосферные фронты. Есть такое народное наблюдение: пока прибрежные морские воды не остынут, эти качели не остановятся.

В прошлогоднем декабре многие южносахалинцы расстраивались, что было малоснежно. Особенно переживали любители зимних видов спорта. Но в середине месяца в наши широты пожаловал глубокий циклон с материка, который очень быстро поправил ситуацию. Выпало много снега не только в областном центре, но и в целом ряде районов. На время прерывалось транспортное сообщение внутри области, приостанавливала работу паромная переправа, связывающая остров с материком, отменяли авиарейсы. В школах областного центра занятия проводили в дистанционном формате.

Зато воспряли духом лыжники! 22 декабря СТК «Горный воздух» открыл сезон массового катания.

В областном центре за период с 2014 года самым холодным выдался декабрь 2016-го, среднемесячная тем­пература составила минус 9 градусов. Самым теплым – декабрь 2015 года: минус 7 градусов. 3 декабря 2018 года зарегистрирована максимальная средняя температура: плюс 4 градуса. Минимальная приходится на 27 декабря 2015 года: минус 19 градусов.

Аналитики посчитали, что в декабре 2020 года осадки выпадали в общей сложности почти две недели, полмесяца было облачно.

По-настоящему зимние условия на юге Сахалина обычно складываются во второй половине месяца, ближе к Новому году.

Владимир СЛАВИН.