Месяц с сюрпризами. Портрет сахалинского мая

И это все о нем

Сбор дикоросов, пора активности клещей, охотничий сезон, симовая рыбалка, работа в поту лица на огородах и в теплицах, в частном секторе и на дачных участках, время путешествий по островному краю, шашлычных вылазок на лоно природы, а еще время цветения тюльпанов и нарциссов, крокусов, соловьиного пения и прилета стрижей – все это о нем, о пятом месяце года – мае.

Откуда ветер дунет

На взгляд начальника отдела метеопрогнозов регионального управления гидрометеослужбы Евгении Сомовой, май ожидается в пределах температурной нормы.

Многих озадачило резкое похолодание в самом конце апреля, когда на Сахалине местами выпал снег, дул сильный порывистый ветер… Это вовсе не значит, что май, по крайней мере его начало, будет таким же леденящим.

До этого момента апрель радовал сахалинцев и курильчан теплом, было теплее обычного на 2 – 3 градуса. В отдельные дни среднесуточная температура поднималась даже до плюс 14-ти, а это уже июньский показатель. В конце же апреля все вернулось к норме. Как говорится, за все нужно расплачиваться, и за избыток тепла тоже.

В погодном отношении разгар классической весны приходится на третью декаду мая. При этом сохраняются весенние «качели» с перепадами дневной и ночной температуры, вероятностью возврата холодов. Да и в первой половине июня эти «качели» не прекращают свой разбег, бывает прохладно.

В силу островного положения Сахалин и Курилы подвержены влиянию атмосферных фронтов, разгуливающих на границе моря и суши. Бывает, окатит острова холодным дыханием Охотского моря – людям приходится одеваться потеплее. Затем накатит знойная воздушная волна с материка – становится жарко, начинаются лесные пожары.

В целом же, если принять во внимание результаты многолетних наблюдений, нынешняя весна на юге Сахалина проходит со слегка повышенными температурными показателями. Примерно на неделю раньше обычного вскрылись реки, раньше появилась травянистая растительность. В центральной и северной частях острова все происходит в соответствии с нормами.

Бывало всякое

За историю наблюдений, которая в Южно-Сахалинске ведется с 1942 года, самым теплым был май 2019-го года, когда средняя месячная температура составила плюс 10,5 градуса. Самым холодным выдался май 1945 года: 4,6 градуса с плюсом. Южные ветры дуют чаще, чем других направлений. Осадки выпадают преимущественно в виде дождя.

В прошлом году 1 – 3 мая на Сахалин обрушилась снежная стихия, мокрый снег при ветре до 22 метров в секунду наделал немало бед в Охинском, Ног­ликском и Александровск-Са­ха­лин­ском районах, да и Юж­но-Саха­линску досталось. Прежде всего, ухудшилась обстановка на дорогах и пострадало энерго­снабжение частного сектора.

Стихия повредила 14 ЛЭП, без электричества оставались примерно 9000 потребителей. В областном центре сильными порывами ветра повалило шесть опор освещения на улице Пуркаева.

Чтобы их демонтировать и провести аварийно-восстанови­тельные работы, пришлось приостанавливать движение транспорта по виадуку… А еще возникли проблемы с водоснабжением – из-за отключения электричества с водозаборов «Южный» и «Северный», что в планировочном районе Луговое, вода не поступала в 80 домов, где проживает 560 человек.

Зато в середине мая того же года для 46 населенных пунктов возникла реальная угроза возникновения лесных пожаров. В зоне риска оказались полтора десятка садово-огороднических объединений и несколько лагерей детского отдыха.

К слову

Пятый месяц года получил свое название май в честь греческой богини Майи. Древние римляне отождествляли ее со своей богиней земли Майестой. В календаре Древней Руси месяц носил название травный, а в народе — травник, цветень.

Семен РЕЧКИН.