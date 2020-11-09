Металлоискатель среагировал на каску. Активисты Поискового движения России обнаружили останки погибшего солдата

26 октября, под самый вечер, на выходе из леса в районе г. Обзорная в Смирныховском районе металлоискатель активиста Поискового движения России Сергея Радченко зацепил каску СШ-36 «Халхинголка». Обнаружена она на глубине около 50 см. Рядом с ней при раскопе нашли еще одну каску и стреляные гильзы от винтовки Мосина. Обе каски оказались прострелены пулями навылет.

Углубив и расширив раскоп под касками, нашли останки солдата.

На следующий день поисковики вернулись на место и принялись за подъем бойца. Раскоп пришлось делать большой, чтобы не пропустить ни одной детали, к тому же было много воды, которую приходилось отводить в сторону. Глубина раскопа составила около полутора метров, на этой глубине на спине лежал погибший воин.

На ногах были кожаные ботинки американского производства, на плечах резиновые вставки в погоны и остатки погонных пуговиц, в районе пояса часть ремня с сержантской сумки и небольшая цепочка. Именных вещей, позволяющих установить личность погибшего, не было. Других предметов обмундирования и амуниции также не оказалось. Возможно, солдата сбросила в окоп уже после окончания боев похоронная команда, забрав все вещи.

В одну каску пуля вошла в верхней части, под гребень, а вышла на затылке. Из-за этого череп солдата оказался сильно поврежден. Во вторую каску пуля вошла сбоку по касательной, возможно, не причинив смертельных травм владельцу, поэтому в данном месте был обнаружен лишь один погибший.

Место проведения работ посетил глава городского округа «Смирныховский» Егор Белобаба. Он познакомился с методикой эксгумации погибших воинов и обсудил с поисковиками вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Смирныховского района, сообщила пресс-служба регионального отделения Поискового движения России.

Напомним, весной, в районе горы Длинной поисковики также обнаружили останки солдата. По подписанной фляге и другим признакам удалось установить его имя – Чернышев Николай Васильевич. А в сентябре, во время межрегиональной поисковой экспедиции «Дальневосточный фронт», в которой приняли участие 80 поисковиков из 26 регионов страны, активисты обнаружили фрагментированные останки двух советских и одного японского солдата.

Работы на территории района будут продолжаться до тех пор, пока не ляжет снег.

Николай ПРАСОЛОВ.