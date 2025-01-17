Метель остановила движение междугородних автобусов на Сахалине

Из-за сложных погодных условий на трассе между севером и югом Сахалина – отрезок между сёлами Старорусское и Тихое (28 – 128 км) – прекращено движение пассажирского автотранспорта.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, прервано сообщение по маршрутам №№№ 112 Южно-Сахалинск – Долинск, 505 Южно-Сахалинск – Быков, 502 Южно-Сахалинск Поронайск, 504 Южно-Сахалинск –Александровск-Сахалинский, 507 Южно-Сахалинск – Смирных, 509 Южно-Сахалинск – Вахрушев, 510 Южно-Сахалинск – Макаров, 523 Южно-Сахалинск – Углегорск, 525 Южно-Сахалинск – Красногорск, 527 Южно-Сахалинск – Шахтерск.

Антон СМОЛЯКОВ.