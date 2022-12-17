Метель отменила открытие новогодней ёлки в Охе

Вторые сутки нет проезда между Охой Ногликами — сообщение парализовала сильная метель. Как сообщили в охинской мэрии, автомобильное сообщение было закрыто с 2 часов ночи 16 декабря. Остановилось движение транспорта и внутри Охинского района. Школьников перевели на дистанционное обучение. На 17 декабря намечалось открытие ёлки на главной площади самого Северного райцентра Сахалина, но из за непогоды его перенесли на следующую субботу, 23 декабря.

Сейчас на расчистке дорог работает техника, проезд ещё не открыт.