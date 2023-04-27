«Меж водой и звездами»

Так определил местоположение Сахалина автор представляемой сегодня песни Сергей Соловьев из Абакана Красноярского края. Ему, офицеру запаса, военному штурману с 20-летним стажем работы на сверхзвуковых и транспортных самолетах ВВС и гражданской авиации, можно верить.
В начале 2000-х по приглашению областного центра народного творчества (ОЦНТ) он трижды прилетал на областные фестивали-конкурсы авторской песни «У Трех Братьев» и «Песня Сахалину». Видел остров с высоты, и тот казался ему то клином земли обветренным и взъерошенным, где сопки с антресолями и океан неласковый, то просоленный край демонстрировал яркость осенних красок в ожидании белого крошева вьюги…
После третьего визита гостя на остров и его концертов Наталья Кравцова, организатор бардовских фестивалей из ОЦНТ, предложила Сергею написать песню об острове. И такая появилась («Сахалин») – с особым ритмическим рисунком куплетов, написанных в бардовском ключе. А вот слова припева решены в шлягерном варианте и слегка трансформируются в зависимости от состояния души автора-исполнителя. Так, у моря вода то синяя, то темная, а фраза «чайки – белая орда» в одном из рефренов меняется на «ветры – дикая орда»…
Как рассказал Соловьев, ему хотелось сочинить композицию для широкого круга слушателей и без избитых рифм. Запись на диске он отправил в Южно-Сахалинск. Она прозвучала на областном конкурсе «Песня Сахалину», и ее автор стал лауреатом. Кстати, новая работа понравилась не только островитянам.
– Я из музыкальной семьи, – рассказал о себе ее автор. – Папа играл на аккордеоне, мама замечательно пела. По ее словам, я с полутора лет любил слушать пластинки и напевать. Окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Но музыка тогда все же осталась лишь увлечением.
Для выпускника Челябинского высшего военного авиационного училища авиация стала главным делом жизни. Зато у офицера запаса Соловьева не было проблем с, образно говоря, «запасным аэродромом». По своей инициативе Сергей создал в Абакане бард-студию «Соло». Она объединила десятки детей и взрослых, пожелавших научиться аккомпанировать на гитаре, развить слух и исполнительское мастерство. В репертуаре студийцев более 20 концертов, они сами пишут разные программы и сценарии.
– В прошлом году мы получили звание народного коллектива, – с гордостью сообщил Соловьев. – На десятилетие студии дали большой концерт. После него члены комиссии пригласили меня к себе и сказали: «Вы молодцы! Редкий случай, когда такое звание получают барды».
Сергей выступает с концертами в Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Челябинске, Самаре и других городах. Им записано несколько альбомов и создано множество песен, они звучат на местном радио и телевидении. Одна из композиций автора вошла в топ лучших песен о Хакасии.
Финалист Грушинских фестивалей, он почетный гость региональных и областных фестивалей, активист общественной организации «Красноярские барды».
– Я очень любил летать, а сейчас эта работа нравится. На нее иду как на праздник, – смеется Сергей и предлагает на досуге послушать его песню «Колыбельная океану», имеющую косвенное отношение к Сахалину. Говорит, композиция навеяна поездками во Владивосток на фестиваль «Приморские струны» и на остров. Так что известный абаканский бард воспел не только наш остров, но еще и убаюкал Тихий океан.
Людмила СТЕПАНЕЦ.
Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
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4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте
25 ноября 2022 – Первая ласточка «Полевой почты»
2 декабря 2022 – Вторые Сочи – Сахалин
9 декабря 2022 – «Любить тебя не трудно…»
16 декабря 2022 – «Охотское море, Татарский пролив…»
23 декабря 2022 – «На всю страну такой один – Сахалин»
30 декабря 2022 – «Оставляю сердце маяком в долине»
13 января 2023 – Подарок взрослым и детям
21 января 2023 – «Морская песенка» трех авторов
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3 февраля 2023 – Ее сахалинское небо
10 февраля 2023 – Что надежнее, чем якоря?
18 февраля 2023 – Как вишенка на торте
24 февраля 2023 – Прилетай с Большой земли!
3 марта 2023 – Держат детства якоря
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1 апреля 2023 – «Между двух морей остров моих друзей»
7 апреля 2023 – За низкими облаками солнце
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