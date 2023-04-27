«Меж водой и звездами»

Так определил местоположение Сахалина автор представляемой сегодня песни Сергей Соловьев из Абакана Красноярского края. Ему, офицеру запаса, военному штурману с 20-летним стажем работы на сверхзвуковых и транспортных самолетах ВВС и гражданской авиации, можно верить.

В начале 2000-х по приглашению областного центра народного творчества (ОЦНТ) он трижды прилетал на областные фестивали-конкурсы авторской песни «У Трех Братьев» и «Песня Сахалину». Видел остров с высоты, и тот казался ему то клином земли обветренным и взъерошенным, где сопки с антресолями и океан неласковый, то просоленный край демонстрировал яркость осенних красок в ожидании белого крошева вьюги…

После третьего визита гостя на остров и его концертов Наталья Кравцова, организатор бардовских фестивалей из ОЦНТ, предложила Сергею написать песню об острове. И такая появилась («Сахалин») – с особым ритмическим рисунком куплетов, написанных в бардовском ключе. А вот слова припева решены в шлягерном варианте и слегка трансформируются в зависимости от состояния души автора-исполнителя. Так, у моря вода то синяя, то темная, а фраза «чайки – белая орда» в одном из рефренов меняется на «ветры – дикая орда»…

Как рассказал Соловьев, ему хотелось сочинить композицию для широкого круга слушателей и без избитых рифм. Запись на диске он отправил в Южно-Сахалинск. Она прозвучала на областном конкурсе «Песня Сахалину», и ее автор стал лауреатом. Кстати, новая работа понравилась не только островитянам.

– Я из музыкальной семьи, – рассказал о себе ее автор. – Папа играл на аккордеоне, мама замечательно пела. По ее словам, я с полутора лет любил слушать пластинки и напевать. Окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Но музыка тогда все же осталась лишь увлечением.

Для выпускника Челябинского высшего военного авиационного училища авиация стала главным делом жизни. Зато у офицера запаса Соловьева не было проблем с, образно говоря, «запасным аэродромом». По своей инициативе Сергей создал в Абакане бард-студию «Соло». Она объединила десятки детей и взрослых, пожелавших научиться аккомпанировать на гитаре, развить слух и исполнительское мастерство. В репертуаре студийцев более 20 концертов, они сами пишут разные программы и сценарии.

– В прошлом году мы получили звание народного коллектива, – с гордостью сообщил Соловьев. – На десятилетие студии дали большой концерт. После него члены комиссии пригласили меня к себе и сказали: «Вы молодцы! Редкий случай, когда такое звание получают барды».

Сергей выступает с концертами в Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Челябинске, Самаре и других городах. Им записано несколько альбомов и создано множество песен, они звучат на местном радио и телевидении. Одна из композиций автора вошла в топ лучших песен о Хакасии.

Финалист Грушинских фестивалей, он почетный гость региональных и областных фестивалей, активист общественной организации «Красноярские барды».

– Я очень любил летать, а сейчас эта работа нравится. На нее иду как на праздник, – смеется Сергей и предлагает на досуге послушать его песню «Колыбельная океану», имеющую косвенное отношение к Сахалину. Говорит, композиция навеяна поездками во Владивосток на фестиваль «Приморские струны» и на остров. Так что известный абаканский бард воспел не только наш остров, но еще и убаюкал Тихий океан.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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