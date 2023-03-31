Юрий Карпов из Самары взял в руки гитару в тринадцать лет под впечатлением песен Юрия Визбора, Александра Городницкого, Юрия Кукина. Потом сочинил свою первую – на стихи поэта Вадима Шефнера. Собственно, с этого все и началось – и первые творческие успехи, и участие в Грушинских фестивалях, и концертные поездки по стране.

Причем некоторые его сольные выступления идут даже не в двух отделениях, а в трех. Ведь в активе лауреата и почетного гостя Грушинских фестивалей (у него там своя площадка) более 60 песен: походных, городских, лирических, шуточных… Да и (не по знаковому ли совпадению?) работает Карпов в клубе имени Валерия Грушина.

Сегодня Юрия представляют публике как известного российского барда и писателя, автора сборников рассказов, песен и стихов «Вот такие дела» и «Свернутое пространство». Он записал почти два десятка аудиоальбомов, выложил в социальных сетях около 1800 видеороликов, ведет свой канал авторской песни.

Юрий мечтал побывать на Сахалине. Ему хотелось увидеть Охотское и Японское моря и на себе ощутить притягательную силу острова, о которой столько слышал. И ведь ощутил!

Вернувшись в Самару, стал скучать по Сахалину и новым друзьям-бардам. Им он посвятил строчки в песне, в которой признался: «Я уже никогда не расстанусь с тобой, Сахалин». И объяснение этому нашел: «Между двух морей остров моих друзей».

Композицию «Сахалин» Юрий исполняет на многих концертах. Да и на остров прилетал уже трижды, вдохновляясь его особой аурой.

Вот что рассказал об этом участнике редакционного проекта «Воспетые острова» известный островной автор-исполнитель Сергей Хан:

– У Юрия есть несколько туристско-философских песен, хорошо известных в кругу бардов. Когда он приезжал на остров, мы пообщались и сейчас изредка переписываемся. У него шикарные образы. Видно по всему, что он знает, чего хочет достичь в творчестве, ищет и находит оригинальные варианты, как это сделать. У Юрия свой стиль, свой песенный язык. А еще мне нравятся его художественные работы, выполненные в технике акриловой живописи. Их можно посмотреть в интернете. Они появились за последний год.

Как знать, быть может, поездки на далекий остров благотворно повлияли на этого человека, раскрыв новые грани его таланта? Наш Сахалин он такой. А каким он остался в памяти гостя из Самары, вы поймете, прослушав его композицию.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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