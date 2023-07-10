Между небом и землей. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

Сто тысяч лет с половиной прошли,

Быстро идут года,

И только стоит над равниной гора

Такой же, как и тогда

Еще в начале 1960-х дома в три этажа в Южно-Сахалинске считались высотками. И тогда почти отовсюду открывался вид на главную достопримечательность островной столицы – горы. Из-за них появляется и за ними скрывается солнце. Ровные и параллельные массивы с двух сторон подступили к обжитой равнине. Западные гребни на расстоянии от областного центра, а Сусунайская гряда – городская окраина. Улицы соседствуют, а где и взбегают на пологие лесистые сопки. Над ними выступают острые вершины (некоторые превышают тысячу метров).

Этот хребет длиной 70 и шириной до 20 километров – один из древнейших на Сахалине. За десятки миллионов лет он не раз погружался на дно моря. А утвердившись на суше, стал свидетелем появления мамонтов. Гигантские животные пришли сюда по перешейку из Сибири во время ледниковой эпохи (уровень океана тогда понижался).

Кто и когда из наших предков первым поселился здесь, мы уже вряд ли узнаем. Последнюю тысячу лет на юге острова обосновались айны. Их происхождение до сих пор загадка. Даже в начале ХХ века они жили в условиях первобытнообщинного строя и поклонялись природе. Особо почитали Горного бога – Нубури-камуя. Находясь вблизи вершин, жертвовали ему щепотку табака.

Для жилищ рубили деревья только на возвышенностях. Такой лес виделся им одеянием Горного духа. На склонах совершали и приношения. В свежий пень втыкали священную заструженную палочку – инау, служившую проводником между людьми и божествами.

Водный поток в долине аборигены нарекли Сусуей. Название прижилось и перешло на равнину и хребет.

Подступившую к низменности мощную округлую гору с необычно вытянутым гребнем айны, возможно, принимали за голову Земли или уснувшего медведя. В период Карафуто это был Холм восходящего солнца (Асахигаока). Тоехара развивалась к югу, и гора стала ближе к городу. В советское время ее переименовали в Большевик. После войны здесь располагалась воинская часть, и возвышенность слыла безымянной сопкой.

А когда открылся «Горный воздух» и вовсе случился казус. Десятилетия в газетах, журналах и книгах ее выдавали за… Российскую. На картах 1950-х отмечены обе высоты: ближе к областному центру – Большевик (601 метр), а Российская – в нескольких километрах к востоку и почти на сто метров выше. Думаю, путаница произошла из-за закрытости топографических карт.

Гора – украшение городского пейзажа. И природа старается, обновляя краски на склонах. Они сохраняют белизну снегов, могут порозоветь, когда пламенеет закат. Весной насыщаются изумрудной зеленью, а осенью дарят удивительное многоцветие.

И все повторяется снова и снова…

С. Федорчук.

(Продолжение следует).