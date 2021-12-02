Между небом и землей

Знакомьтесь: Николай Анисимов – подполковник в запасе. Работает в военных программах на телеканалах России и Белоруссии, пишет песни, дает концерты, выпускает диски. В нашем проекте он представляет композицию «Сахалин» и рассказывает предысторию ее появления.

«Сахалин… Особый остров в моей жизни. Я и предположить не мог, что с годами он станет для меня настолько родным и любимым. Первый раз я прилетел в Южно-Сахалинск десять лет назад. До этого приходилось бывать в других местах Дальнего Востока, но Сахалин проходил мимо моих маршрутов.

Поездка на остров оставила в памяти много открытий. Дальний Восток в моем понимании вообще совершенно иная территория России. Она в корне отличается от краев, расположенных, к примеру, западнее Урала. Здесь совершенно другие люди.

Может, мне такие попадались или я их несколько идеализирую, не знаю… Но народ здесь, в отличие от «запада», более «прозрачный», что ли… Без двойного дна.

О чем это я все? Ах да, о Сахалине. Вернее, о песенке, которая родилась после его посещения. Я прилетел в Южно-Сахалинск Аэрофлотом. После ночного перелета безумно хотелось спать, но друзья из местного аэро­клуба сказали: сна не будет.

Потому что погода стоит летная. На дворе осень, хорошие солнечные деньки не в редкость, но всякое бывает.

В общем, мы рванули на аэродром. Там Як-52 на полосе. В передней кабине – заместитель начальника аэроклуба по летной подготовке Андрей Александров, в заднюю забираюсь я, «привязываюсь» и… Вперед – в небо, на пилотаж! Причем не слабый такой пилотаж – полный комплекс!

Открутили. Вираж над лесочком перед посадкой. Слышу голос Андрея в гарнитуре: «Смотри, внизу мишки побежали!». Медведи то есть! Честно говоря, после серьезных перегрузок мне было не до мишек. Но несмотря на то, что комбинезон был мокрый от пота, чувство счастья не покидало… А «мишки», хоть я их и не увидел, запомнились…

Несколько дней мне показывали красоты острова. Поднялись на гору Лягушка.

Поездили по побережью. Увидел местную железную дорогу – задумался: что-то не так. Оказывается, колея узкая, японская. Наверное, все это как-то и в песенке отразилось.

К слову, на Камчатке, слушая ее, обижаются на слова, что «где-то рядом вся планета начинает новый день…». Утверждают, что день начинается именно у них, а не на Сахалине. Но для меня сутки страны начинаются на Дальнем Востоке. Неважно – Сахалин это или Камчатка.

С той первой поездки прошел десяток лет. За эти годы на Сахалин я летал неоднократно. Жаль, все время ненадолго. Лишь один раз на «целую неделю». Но это была напряженная телевизионная работа. Мы делали большой репортаж о пограничниках для НТВ…

А песня… Я нередко пою ее на концертах в совершенно разных местах России. И везде ее очень тепло принимают. Иначе быть не может. Ведь это Сахалин, а его нельзя не любить!».

Николай Анисимов, г. Минск.

P. S.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.

Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова).

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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