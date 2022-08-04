Поезда встали между Томари и Холмском

Произошло все утром 5 августа, в 6-08 по местному времени. По рельсам пошел пригородный пассажирский поезд Томари – Холмск, один из его вагонов, попал в образовавшуюся выемку и накренился.

Было все в нескольких сотнях метров от райцентра. По предварительным данным, никто не пострадал. Вероятная причина ЧП – подмывание полотна дождем. Движение поездов на аварийном участке прекращено, сейчас там уже работают восстановительные бригады.



Пассажиров просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Информацию о возобновлении железнодорожного сообщения на участке Томари – Холмск можно получить по телефону справочной службы 8-800-775-00-00.

Антон СМОЛЯКОВ.