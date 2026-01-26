Между жизнью и смертью: водолаз выжил в ледяных объятиях Охотского моря

Поздним вечером 23 января в морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск» через единую диспетчерскую службу 112 поступила тревожная информация: примерно в двух километрах от берега в районе Корсаковского морского порта в море пропал человек. По предварительным данным, в лодке находились три водолаза, один из них не вынырнул на поверхность воды. По данным регионального управления МЧС, водолазы вышли в море без уведомления властей.

Искали на море и на суше

В морском спасательном подцентре «Южно-Сахалинск» тут же подали оповещение по заливу Анива для всех судов. Несмотря на наступление темноты, на поиски были направлены два судна, которые по осадке могли находиться в предполагаемом районе. Часа два отработали – испортилась погода, пошли снежные заряды, поднялась волна высотой до полутора метров. Поиск не привёл к результату, суда вернулись. Поисковую операцию отложили до наступления светлого времени суток.

С утра 24 января она развернулась уже масштабно, с привлечением многих сил, с поисками не только в море, но и на морском побережье на снегоходах.

– На поверхности воды плавал лёд, температура воды держалась минус 1 градус. Надежда на спасение была слабой, но поиск продолжался. К слову, человек без защитного костюма в таких условиях выдержит от силы 4 минуты, – сообщили в морском спасательном подцентре «Южно-Сахалинск». – В конце концов человека обнаружили и спасли. Он получил переохлаждение. Говорит, что в море водолазы тестировали своё оборудование.

Спасательное судно «Отто Шмидт» доставило мужчину на берег, где встретила скорая помощь.

Спасённый, как выяснилось, южносахалинец Валерий Воловин. Долгое нахождение в ледяной воде, как констатировали медики, негативно повлияло на его здоровье, у него воспаление лёгких и холодовой ожог лица. Сейчас он лечится дома. Валерий рассказал спасателям, что все 20 часов старался плыть по направлению к берегу и утолял жажду льдинками.

Прежде бывали подобные случаи. Пару лет назад у мыса Кузнецова в Невельском районе на промысле морского ежа пропал водолаз – через двое суток его нашли живым у Камня Опасности. Он потерялся в тумане.

Боевое крещение молодого капитана

У всякого благородного дела есть фамилия, имя и отчество. Сахалинского водолаза спасли камчатские моряки.

– Теплоход «Иван Капралов» работает на регулярной линии Владивосток – Корсаков, занимается перевозкой контейнеров с народно-хозяйственными грузами. В этот раз в свой первый рейс пошёл молодой капитан Семён Юрьевич Гладких, который несколько лет перед тем работал на этом судне старшим помощником, – рассказывает начальник службы безопасности мореплавания Камчатского морского пароходства Борис Шабанов. – Судно с экипажем 14 человек прибыло к рейду Корсакова 24 января утром. До этого по УКВ на 16 канале приняли сообщение южно-сахалинского морского спасательно-ко­ординационного подцентра о том, что в районе порта Корсаков ищут водолаза. Подцентр призвал суда усилить наблюдение за водной поверхностью. Погодные условия были не очень благоприятными: видимость 3 – 4 кабельтовых, блинчатый лёд, снежные заряды, дымка. Естественно, капитан объявил повышенное наблюдение, и оно продолжалось уже когда встали на якорь.

Примерно в 11 часов судового времени (12 сахалинского) моторист Константин Евтушенко, работавший в машинном отделении, вышел на корму и увидел в направлении 230 градусов на воде что-то чёрное. Сообщил на мостик. В бинокль присмотрелись – что-то движется, и это не птица, а человек. Начальник службы безопасности мореплавания пароходства Борис Шабанов подключился к судовой связи и он-лайн следил за ходом спасательной операции. Сыграли общесудовую тревогу «Человек за бортом». На воду спустили дежурную шлюпку и уже через десять минут подняли пострадавшего на борт. Шлюпкой командовал второй помощник капитана Антон Тимофеев.

– Пострадавший был в сознании, назвал свою фамилию. Сказал, что ему 53 года. То ли 20 часов провёл мужчина в ледяной воде, то ли больше – в любом случае, в таком гидрокостюме можно продержаться от силы 3 – 4 часа, но сутки – это чудо, – говорит Борис Шабанов. – Его воля к жизни поражает. Надеялся на помощь, и помощь пришла. Другой вопрос – чем занимались там водолазы, но главное – спасена человеческая жизнь.

Капитан судна Семён Гладких доложил в сахалинский спасательно-координационный центр о спасённом. Поступило распоряжение передать его на спасательное судно «Отто Шмидт». В 12 часов 40 минут местного времени пострадавшего подняли на борт спасателя, и шлюпка благополучно вернулась на судно.

– Экипаж отработал как положено, как его и тренировали – все действия продуманы, результат положительный, – говорит Борис Шабанов. – Учения с объявлением учебной тревоги в пароходстве проводятся регулярно, раз в три месяца, в соответствии с международной конвенцией по охране человеческой жизни на море 1974 года.

На собеседовании перед отправлением на судно я сказал Гладких:

– Семён, если что – звони, всегда молодому капитану поможем. А лучше не звони, обходись без ЧП и меня не расстраивай. Но в этом случае… я всё ему простил, повод-то хороший – человека спасли!

Николай ПИТЕРСКИЙ.