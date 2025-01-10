Междугородний транспорт вышел на линию

С первой половины дня 10 января возобновился проезд междугородних автобусов, прерванный из-за заносов на участке трассы Южно-Сахалинск – Оха с 42 по 254 км (Долинск – село Лермонтовка Поронайского района).

Это маршруты №№ 502 Южно-Сахалинск – Поронайск; 506 Макаров – Поронайск; 507 Южно-Сахалинск – Смирных; 509 Южно-Сахалинск – Вахрушев; 510 Южно-Сахалинск – Макаров; 523 Южно-Сахалинск – Углегорск; 525 Южно-Сахалинск – Красногорск; 527 Южно-Сахалинск – Шахтерск.

Закрытым для автотранспорта остаётся другой участок этой дороги – с 436 по 627 км (со Смирныховского района до Ноглик), сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области. Поэтому ещё не ходят автобусы из Александровска-Сахалинского до островной столицы.

Также нет проезда между селом Костромское Холмского района и Томари, между Углегорском и селом Орлово на западном побережье Сахалина. В Углегорском районе со вчерашнего дня возобновилось прерванное движение между райцентром и селом Бошняково.

Владимир ПАВЛОВ.

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