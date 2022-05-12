Международная Премия #МЫВМЕСТЕ с участием Президента России увеличила гранты до 3,5 миллионов рублей

Продолжается регистрация на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ. Грантовый фонд премии – 90 миллионов рублей. В этом году финалистов ждет грант до 3,5 миллионов рублей, но это ещё не всё: победители могут получить государственную награду, участие в крупнейших форумах страны, сопровождение проекта от ведущих экспертов и организаций.

Премия запущена для поддержки социальных проектов и инициатив, которые помогают людям и улучшают жизнь. Участие могут принять волонтеры, НКО, представители бизнеса, СМИ, блогеры и др.

Также среди призов: продвижение на ведущих площадках Рунета, возможность бесплатно путешествовать по России, участвовать в крупнейших привлекательных для инвесторов форумах, распространение информации о проекте во всех регионах России и многое другое. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Премии –Премия.мывместе.рф.

Главную награду Премии традиционно вручает Президент России Владимир Путин!

Участником может стать практически каждый, у кого есть социальный проект: граждане старше 14 лет, НКО, представители сфер бизнеса и медиа.

Заявки принимаются на сайте Премии или на платформе ДОБРО.РФ до 12 июня. Подать заявку можно в 9 номинаций, которые охватывают все сферы жизнедеятельности. Количество заявок от участника не ограничено!

Ключевое нововведение Премии – специальные номинации: «Волонтер года», «Человек года» и «Партнерство года». Участники могут претендовать на победу в них и получить престижный статус независимо от места в основных номинациях.

Подробнее узнать о Премии и стать участником можно на сайте –

Премия.мывместе.рф.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ – Ваши проекты — наша поддержка!