Международная выставка-форум «Россия» стартует ровно через 100 дней в Москве

Мероприятие учреждено Указом Президента Российской Федерации от 29.03.2023 № 215 и продлится до 12 апреля 2024 года.

Участниками Международной выставки-форума «Россия» станут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны.

Все 89 субъектов Российской Федерации будут представлены в Павильоне 75. Ульяновская область планирует разместить на стенде кабину самолёта и часть фюзеляжа самолёта Ил-76 в натуральную величину. Республика Саха (Якутия) продемонстрирует интерактивный сканер с мамонтёнком Юка. На экспозиции Иркутской области можно будет совершить полёт на симуляторе новейшего российского лайнера МС-21 или побывать в батискафе «Мир». Экспозиции расскажут об уникальности, достижениях и возможностях каждого региона России.

На весь период проведения Выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выставка станет площадкой крупнейших мероприятий страны.

В Дни регионов каждый субъект Российской Федерации презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и свои гастрономические особенности.

Деловая программа будет состоять из нескольких блоков, в рамках которых лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет.

Российское общество «Знание» проведет просветительский Марафон «Знание.Первые», торжественную церемонию награждения лауреатов просветительской премии «Знание.Премия», театрализованное представление и новогодний карнавал «Знание.Ёлка».

Особое внимание будет уделено детской программе. Она будет включать интерактивные мероприятия, квесты, мастер-классы и викторины.

В экскурсионной программе разработано 6 тематических маршрутов: «Искусство», «Общество», «Технологии», «Энергетика», «Экология», «Профессии».

Единый стиль Выставки отражает шесть главных исторических периодов России. Шрифты этих периодов представляют собой графическую систему, в которой буквы находятся в постоянном движении и ротируются. Каждый житель страны может стать соавтором и создать свой вариант слова «Россия» на официальном сайте Выставки www.russia.ru.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Вход будет бесплатным для всех посетителей.