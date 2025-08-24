Международные соревнования по чир спорту «Сердце мира» стартовали в Южно-Сахалинске.

В борьбу за награды состязаний вступили представители республик Хакасии и Крыма, Пермского и Приморского краёв, Белгородской, Воронежской, Московской, Рязанской, Тверской и Сахалинской областей, а также Республики Беларусь и Японии.

– В декабре прошлого года сборная Сахалинской области и России посетили Китай, где подписали меморандума о сотрудничестве, одним из пунктов которого стало проведение международного турнира на Сахалине в августе. Организовать его удалось при личной поддержке губернатора Валерия Лимаренко. Как итог – на острове собрались 332 спортсменка из разных уголков России и зарубежья, – поделилась подробностями президент островной федерации чир спорта Кристина Лях.

Участников приветствовали заместитель директора Центра спортивной подготовки сборных команд РФ Альберт Исаичев, вице-президент Союза чир спорта России Роман Петросян и заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Для многих участников соревнований, прибывших на Сахалин, это уже не первый визит на остров – Южно-Сахалинск прежде уже становился местом проведения всероссийских турниров по чир спорту, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

– На Сахалине я уже в третий раз. Могу сказать, что островные чир-спортсменки составят здесь самую серьезную конкуренцию. Также сильные соперницы из Воронежа, – рассказала Илона Кучеренко из Приморья. – Буду выступать в чир-джаз-двойке – моей самой любимой и грациозной дисциплине.

Еве Рогач и Екатерине Шиловской пришлось добираться до острова дольше остальных. Спортсменки прибыли из Республики Беларусь.

– Наш номер очень интересен, мы выложимся на максимум и, думаем, что всем понравится, – отметили девушки. – В чир спорте мы около восьми лет. Для нас это драйв, эмоции, жизнь, энергия, открытость и постоянные новые знакомства.

Соревнования продолжатся 24 августа. Начало в 11.00.