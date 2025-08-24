Международный  форум «Крылья Сахалина»:  парад дронов, презентация безэкипажного корабля, новые сценарии применения беспилотников

В Москве представили программу международного форума беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина», который состоится 6 – 8 сентября. Он станет выездной площадкой Восточного экономического форума и пройдет на первом в стране дронопорте «Пушистый».

Сахалинская область неслучайно была выбрана местом для проведения престижного делового мероприятия. Островной регион – один из лидеров в стране по применению беспилотников в народном хозяйстве. Технологии служат развитию экономики области и повышению качества жизни людей.

Благодаря использованию дронов площадь лесных пожаров в Сахалинской области за последние три года сократилась в 40 раз. Беспилотники выявляют также заторы на реках, в результате в этом году не было наводнений, отмечают в правительстве региона.

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» создала беспилотное крыло для решения задач по доставке грузов. Работает учебный центр для подготовки операторов дронов. Во всех школах региона со 2 по 11 классы уже несколько лет идет обучение по управлению беспилотниками.

На Сахалине развивают не только воздушные, но и морские технологии. На «Крыльях Сахалина» представят новейшую разработку – безэкипажный корабль для перевозки 20-футового контейнера в автономном режиме на большие расстояния. Еще одним ярким моментом форума станет первый в России парад дронов. В честь 80-летия окончания Второй мировой войны в одном воздушном строю пройдет малая авиация и беспилотники.

– Форум «Крылья Сахалина» станет площадкой для действительно уникальной премьеры в сфере технологий беспилотной авиации. Мы покажем проекты, которые одновременно объединяют авиационную и морскую тематику, гражданскую и военную сферы. Впервые форум пройдет на первом в России официально зарегистрированном дронопорте «Пушистый». Там мы представим более 70 сценариев применения БПЛА – это будет настоящий парад новейших моделей дронов, демонстрирующих будущее технологий. Особое внимание мы уделим опыту конвертации военных решений в мирную жизнь. Сахалинская область уже сегодня – лидер в использовании беспилотных систем в народном хозяйстве. Здесь дроны реально работают: помогают экономике, обеспечивают безопасность и напрямую повышают качество жизни людей. И мы готовы делиться этим опытом и практическими наработками с коллегами из других регионов, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на пресс-конференции, посвященной форуму.

Оператором престижного мероприятия выступает Фонд Росконгресс. На форуме обсудят ключевые аспекты развития беспилотных систем – их интеграции в транспортные сети, энергетику и промышленность. Внимание уделят инвестициям в сектор беспилотных технологий, подготовке профессиональных кадров и привлечению молодых специалистов. Участники также рассмотрят вопросы, связанные с законодательными нормами и государственным регулированием, механизмами финансовой поддержки бизнеса, формированием стандартов и протоколов взаимодействия беспилотных платформ.

– В ноябре 2025 года будет утверждена методика оценки развития беспилотных систем в регионах, которая с 1 января 2026 года станет обязательной и позволит выявлять лучшие практики, масштабировать их и поддерживать эффективные проекты. Форум «Крылья Сахалина» задает тренды мультисредового развития беспилотных технологий и служит площадкой для обмена опытом между регионами с целью формирования инновационной, интегрированной отрасли беспилотных авиационных систем в России, – подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

Запланированы дискуссии о международных нормах и правилах эксплуатации беспилотных систем, возможностях сотрудничества и формирования инновационных производств. Ожидается, что форум станет площадкой для обмена передовым опытом и выявления путей эффективного развития беспилотных технологий, особенно в регионах Дальнего Востока и Арктики.

– Индустрия по производству беспилотников активно поддерживается в России, и Дальний Восток не отстает от этого тренда. Отрасль развивается здесь очень активно. Сегодня в 10 регионах ДФО успешно реализуют свои проекты 21 производитель БПЛА. Сахалин среди них, безусловно, занимает лидирующие позиции. Часть этих компаний – резиденты преференциальных режимов ТОР и СПВ, где предпринимателям доступны налоговые льготы и широкие административные преференции. Значительная поддержка разработчикам и производителям БПЛА осуществляется и по линии ТОР «Патриотическая». Резидентам уже выделено более 5 млрд рублей. Этот механизм господдержки запущен в 2023 году по инициативе заместителя председателя правительства России – полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева, – отметил статс-секретарь – заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

В программу также войдут сессии, посвященные перспективам развития беспилотных систем к 2035 году, вкладу регионов России в технологическое лидерство страны, созданию единых стандартов и протоколов взаимодействия беспилотных устройств и привлекательности инвестиций в беспилотные технологии.

– На Сахалине создана полноценная экосистема, где можно беспрепятственно тестировать, сертифицировать и применять современные беспилотные решения. На предстоящем форуме большое внимание будет уделено практическим сценариям применения беспилотных систем. Среди них – использование тяжелых беспилотных авиационных судов грузоподъемностью до 1000 кг. Это станет новым шагом в развитии логистики, который будет актуален по всей стране, – подчеркнул заместитель министра транспорта Российской Федерации Владимир Потешкин.

В деловой программе примут участие представители органов власти, бизнеса, научного сообщества и образования, эксперты и ведущие специалисты отрасли.

– Отрасль беспилотных систем сегодня вызывает беспрецедентный интерес как среди экспертов, так и широкой аудитории. Форум на Сахалине призван стать важной площадкой для развития прикладных сценариев использования беспилотных технологий в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других стратегических секторах. Убежден, что мероприятие поспособствует реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и укреплению лидерства России в данной области. Статус выездной площадки ВЭФ даст форуму все необходимые инструменты для реализации поставленных целей, – подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

СПРАВКА

Форум «Крылья Сахалина» – выездная площадка ВЭФ, который состоится 3 – 6 сентября во Владивостоке. Это подчеркивает особый статус сахалинского форума в деловом мире. Регистрация доступна по ссылкам: https://forumsakhalin.ru/drones-forum, https://сахалин-экспо.рф/. А уже 25 – 26 сентября новая площадка «Сахалин Экспо» примет еще одно международное мероприятие – Дальневосточный энергетический форум.