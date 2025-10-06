Международный турнир «Золотая шайба» подходит к финальной развязке

В Южно-Сахалинске во дворце спорта «Кристалл» и учебно-тренировочном центре «Восток» сегодня состоятся заключительные поединки предварительного этапа в группах А и В. Особое внимание островных болельщиков приковано к группе А, в которой борьбу за путёвку в финал ведет «Сахалин».

Первый матч наши юниоры выиграли у «Цзямусы-1» (Хэйлундзян) со счётом 20:0. На следующий день юные островитяне встречались с «Торпедо-2013» из Восточно-Казахстанской области. Соперники были равные по силам, обе команды показали интересный хоккей. Не без труда, сахалинцы записали в свой актив викторию со счётом 4:2.

В третьем туре «Сахалин» скрестил клюшки с одним из фаворитов турнира «Метеором» (Московская область).

До очной встречи с хозяевами соревнований «Метеор» с большим трудом одолел «Цзянсин» (Цзянсин) с минимальным счётом 5:4. Затем разгромил «Цзямусы-1» 21:0.

Начало встречи «Сахалин» — «Метеор» за гостями турнира. На 5-й минуте команда из Московской области открывает счет — 1:0. Спустя 51 секунду сахалинец Герман Головань забрасывает ответную шайбу — 1:1. На перерыв команды ушли, когда на табло горели цифры 4:1 в пользу «Метеора».

В начале второго периода соперник доводит счет до 5:1. Островитяне отвечают двумя шайбами 5:3. Игроки из Московской области не остаются в долгу и увеличивают разрыв — 7:3. В заключительном периоде сахалинцы старались переломить ход поединка, но соперник позволил хозяевам льда только однажды поразить свои ворота. Итог — 7:4 в пользу «Метеора».

В этот же день «Цзянсин» одержал вторую победу, выиграв у «Торпедо-20213» со счётом 4:2. Накануне игроки из поднебесной разгромили «Металлург» (Республика Хакасия) со счетом 9:3.

Таким образом, «Сахалин» и «Цзянсин» имели по две победы и одному поражению и именно в очной встречи, между этими хоккейными дружинами, должна была решиться судьба второй путевки в стыковочные поединки за право побороться за выход в финал соревнований.

Поединок прошёл в минувшее воскресенье в «Кристалле». С первых секунд встречи островная команда «приватизировала» половину гостей и спустя ровно минуту Андрей Чекмарев зажёг красный свет за воротами вратаря Хуан Цзихэн — 1:0.

Быстрый гол в свои ворота не выбил китайскую команду из колеи. Наоборот, они заиграли агрессивно и не раз были близки к тому, чтобы сравнять счёт. Однако вначале Яромир Бизяев забросил вторую шайбу в ворота «Цзянсин», затем Кирилл Сутормин довел счет до 3:0.

После перерыва Алексей Толстунов завершает очередную атаку на ворота гостей из Поднебесной точным броском — 4:0. Соперник ответил результативной атакой — 4:1.

Гол на свой счёт записал нападающий Чжао Бошэнь. Спустя 40 секунд Игорь Арват восстанавливает разницу в счёте в четыре шайбы — 5:1. За 50 секунд до второго перерыва Иван Бородулин меняет цифры на табло — 6:1.

В заключительном периоде Алексей Черных поставил жирную точку в этом поединке — 7:1.

Подводя итог матча, могу сказать, что болельщики увидели интересный, быстрый хоккей. Порой эмоции били так, что пару раз на ледовой арене возникали мужские разборки. Наши игроки семь раз отправлялись на скамью штрафников, китайские хоккеисты — шесть. Одним словом, все как у взрослых в большом хоккее.

Сможет ли островная команда повторить успех годичной давности, когда в Перми на первом международном турнире смогла не только выйти в финал, но и выиграть Кубок, а вместе с ним вернуться на остров с золотыми медалями? Ждать осталось недолго. 8 октября состоится поединок за третье место, а затем финал, в котором, надеемся, будет играть «Сахалин».

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

По теме: