Мгновения из истории страны. Передвижная выставка Русского географического общества и министерства обороны РФ

В юж­но-сахалинском кон­гресс-­хол­ле «Столица» все­го на несколько дней открылась совместная передвижная выставка Русского географического общества и экспедиционного центра министерства обороны России.

В торжественной церемонии открытия экспозиции приняла участие министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

От Р-03 до «Союза»

Выставка состоит из четырех разделов. Один посвящен деятелям Русского географического общества и исследователям Дальнего Востока.

Второй раздел подготовлен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Жители и гости города могут увидеть уникальные экспонаты. Это подлинный шлем первого космонавта, зачетная книжка из высшего летного училища, фото из личного архива Юрия Гагарина, газетные статьи, издания разных лет. Представлены личные дела нескольких космонавтов.

Будет интересно увидеть макеты космических кораблей «Протон-М», «Ангара», космический скафандр «Ястреб» для выхода в открытый космос, панель управления корабля «Союз» первого поколения.

Вращающаяся модель космонавта в кресле-ложементе показывает положение человека при старте и посадке космического корабля. Это поза эмбриона. Кресло разработано для облегчения высоких перегрузок, которые испытывает космонавт при старте и посадке корабля. Изготавливается индивидуально под каждого космонавта. В космическом аппарате устанавливается под специально рассчитанным углом, что тоже существенно облегчает нагрузку на организм.

Мало кто видел профилактический вакуумный костюм «Чибис». Он предназначен для создания разряжения на нижней части тела человека и продольной нагрузки на его опорно-мышечный аппарат с целью профилактики неблагоприятного воздействия невесомости.

Попробовать не удастся, но можно увидеть, чем питаются космонавты. Тюбики, пакеты, банки: творог, салаты, борщ, суп, азу, мясо куриное с яйцом, запеканка мясо-овощная, икра, чай без сахара и с ароматом бергамота, печенье, хлеб, соки.

По залу расставлены макеты космических аппаратов связи, первой отечественной ракеты Р-03 (первый полет совершен в августе 1937 года), первой крылатой ракеты 212 (главный конструктор – Сергей Королев, первый полет – январь 1939-го).

«Приземлилась» на выставке и автоматическая межпланетная станция «Луна-9». 3 февраля 1966 года впервые в истории освоения космоса она совершила мягкую посадку на поверхность Луны и впервые передала на Землю телепанорамы лунной поверхности. Работала 75 часов.

В экспозиции есть работы студии военных художников им. М. Б. Грекова. Портрет Юрия Гагарина «12 апреля 1961 года» А. Ананьева (2014 г.), «Союз Т-5. Международный экипаж» Ю. Рязанова (1983 г.), «Демонтаж ракеты» Ю. Усыпенко (1990 г.).

Ночная торпедная атака

Третий раздел выставки посвящен подвигам моряков. Отдельный стенд рассказывает о самой крупной победе надводных сил Краснознаменного Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. Ночью 20 июня 1944-го советские катера Д-3 близко подошли к гигантскому немецкому миноносцу Т-31 и выпустили по нему две торпеды. Корабль разломился пополам и затонул.

Летом 2019-го наши гидроакустики обнаружили корпус миноносца на глубине 54-х метров. С него было поднято передовое военное снаряжение и оборудование тех времен. Один из артефактов представлен на выставке.

Несколько стендов посвящено Каспийской флотилии – с 1722 года, когда начался Персидский (Каспийский) поход русской армии и флота, завершившийся присоединением западного и южного побережья Каспийского моря с городами Дербентом, Баку и Рештом, до наших дней. Здесь можно увидеть фотографию первого русского военного парусного корабля «Орел», следующего в Астрахань, и макеты современных боевых кораблей флотилии.

«Хранившие семейное тепло»

И последний, четвертый раздел выставки называется «Хранившие семейное тепло» – о женах советских полководцев и военачальников. В основу легли редкие фотографии из семейных архивов о жизни любимых женщин прославленных людей, какими они были в кругу родных и близких, на фронте, с мужьями, детьми, кружащиеся в танце, прогуливающиеся в парке.

Супруга наркома оборонной промышленности Дмитрия Устинова Таисия Алексеевна писала мужу из эвакуации: «Не думай о нас, работай для Победы». И сама много работала на новом месте, бескорыстно помогая нуждающимся.

Антонина Васильева, впоследствии покорившая сердце Маршала Советского Союза Ивана Конева, с началом войны в 18 лет записалась вольнонаемной в действующую армию.

Супруга Маршала Советского Союза Андрея Еременко во время войны трудилась в военном госпитале.

Супруга маршала бронетанковых войск, Галина Лосик, пережила блокаду Ленинграда. На фронте работала в редакции армейской газеты.

Жена генерала Малинина была видным политическим деятелем и вписала свое имя в историю.

Супруга Главного маршала авиации Тамара Новикова – участница войны, позднее стала полковником авиации.

Выставка закончит работу 17 ноября. Далее экспозиция отправится в Петропавловск-Камчатский, а затем во Владивосток.

Людмила БЕРКОВИЧ.