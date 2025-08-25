Михаил Логинов и Екатерина Губаренко взяли «золото» в супер-спринте сахалинского триатлона

IX открытый региональный триатлон IronSakh состоялся в селе Охотском Корсаковского городского округа на территории санатория-профилактория «Лесное озеро». В соревнованиях приняли участие около 140 спортсменов из Сахалинской и Самарской областей, Приморского и Хабаровского краёв, республик Коми и Саха (Якутия), а также Санкт-Петербурга. Они преодолели дистанции различной сложности – от супер-спринта до Half 70.3.

– В этом году около 15 – 20% – приезжие триатлеты, остальные сахалинцы. Трасса осталась без изменений по сравнению с прошлым годом. Состав участников ежегодно обновляется – приходят новые люди, пробуют свои силы, и поэтому с каждым годом число атлетов растёт, – отметил главный судья соревнований Сергей Алексеенко.

Мероприятие традиционно собрало как опытных, так и новичков, впервые испытавших свои силы в мультиспортивной дисциплине. Спортсмены соревновались в шести категориях, включая специальную дистанцию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

– Уже и не помню, какой это по счёту для меня IronSakh. Самым волнительным этапом всегда остаётся велосипед. Возможно, это из-за движения по дорогам общего пользования. Готовлюсь ко всем дисциплинам одинаково, тренируюсь стабильно. Ожидания всегда одни – победить! – прокомментировала участница Елена Бурикова.

В самой протяжённой дисциплине Half 70.3 среди мужчин победу одержал Михаил Логинов, преодолев дистанцию за 4:11:58.8, среди женщин сильнейшей стала Екатерина Губаренко, показав результат в 5:58:29.9. На олимпийской дистанции лучший результат у мужчин показал Евгений Валиев, среди представительниц прекрасного пола в этой же категории сильнейшей стала Светлана Колесникова. В спринтерской гонке первым финишировал Юрий Лагун, а среди девушек первой пересекла финишную черту Светлана Власенко. В супер-спринте «золото» у Руслана Гизатулина и Елены Буриковой.

– Секрет моих побед? Не знаю даже. Специальной подготовки с тренером у меня нет – я просто постоянно в движении. Езжу на работу на велосипеде – 11 км в одну сторону. Сегодня выступал в спринте: 750 м плавания, 20 км на велосипеде и 5 км бега. Самый сложный этап – плавание, так как плаваю я редко. Совет новичкам: не бойтесь начинать. Я сам пришёл в триатлон, не умея плавать, ходил в бассейн по два раза в день, чтобы научиться. Конкуренция год от года становится сильнее, особенно когда приезжают спортсмены с материка, – поделился эмоциями Юрий Лагун.

Особого внимания заслуживает выступление Ольги Овсянниковой (57 лет). Спортсменка поделилась, что для неё нынешний старт стал примерно седьмым в карьере триатлониста. Начав тренировки в 51 год, она сохраняет регулярность занятий – не менее трёх раз в неделю по 1,5 часа. На будущий год Ольга планирует увеличить нагрузку, выступить во всех локальных стартах многоборья, а также включить в график выездные соревнования по циклическим дисциплинам.

– Девятый IronSakh – это не просто старт, а уже история. С каждым годом наш триатлон обрастает традициями, сохраняя тёплую атмосферу семейного праздника и одновременно заряжая энергией преодоления. Мы видим, как к нам приходят новые люди – лыжники, бегуны, велосипедисты – и открывают для себя красоту многоборья. Это больше чем спорт – это стиль жизни, где каждый находит свой вызов и свою победу, – рассказал об истории мероприятия директор центра спортивной подготовки Сахалинской области Алексей Никонов.

Все участники, успешно преодолевшие свои дистанции, получили медали финишёра, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.