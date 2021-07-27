Михаил Мишустин поддержал инициативу Валерия Лимаренко о развитии СПГ на Курилах

Во время своего визита в Сахалинскую область премьер-министр России отметил необходимость разработки мер для обеспечения сжиженным природным газом жителей и предприятий Курильских островов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Валерий Лимаренко сообщил председателю российского правительства, что на Итурупе в четвертом квартале 2023 года будет сдана система приема, хранения и регазификации СПГ. Аналогичный проект планируется реализовать и на Кунашире.

– Эта работа ведется в рамках программы «Чистые острова». Отдаленные районы, куда невозможно провести трубу, будут обеспечены природным топливом с помощью технологий СПГ. Это позволит сделать воздух чище, улучшить здоровье курильчан, повысить качество и доступность коммунальных услуг, создать условия для развития бизнеса и появления новых рабочих мест, – отметил глава области.

Премьер-министр поручил министру энергетики РФ Николаю Шульгинову совместно с Валерием Лимаренко отработать вопросы модернизации инфраструктуры на островах, чтобы обеспечить приход экологически чистого топлива.

– Эти средства надо закладывать и в федеральный, и в региональный бюджеты. Я надеюсь, что мы решим здесь все вопросы, в том числе по экологии. СПГ – это, наверное, лучшая альтернатива сегодня с учетом требований зеленой энергетики, которые есть сегодня в мире. Это отличное решение, – сказал Михаил Мишустин.