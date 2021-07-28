Михаил Мишустин поручил завершить строительство аэровокзала на Сахалине в декабре 2022 года

Строительство нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске выполнено на 68%. Во время пребывания на Сахалине премьер-министр посмотрел, как ведутся работы на этом объекте.

«Столько людей, которые с удовольствием сюда приезжают. Мы вчера вернулись с Итурупа. Очень много людей, которые с Сахалина, с материка туда прилетели», – рассказал Михаил Мишустин.

По словам губернатора Валерия Лимаренко, существующий аэропорт обслуживает в среднем около 1 миллиона пассажиров в год. С вводом нового аэровокзального комплекса этот показатель может увеличиться в несколько раз.