Михайло Потапыч во всех ипостасях. На острове появилась веблиографическая энциклопедия о медведе

Южно-Сахалинская центральная городская библиотека имени О. П. Кузнецова подготовила новинку – веблиографическую энциклопедию «Вокруг медведя». Все, что вы хотели бы узнать о животном, чье изображение украшает герб областного центра, который в этом году отметит 140-летие, – можно найти с помощью электронного навигатора по интернет-ресурсам.

Под обложкой веб-энциклопедии (автор-составитель Елизавета Костенко) собраны сведения о более чем 1000 интереснейших публикаций в сети интернет. Ее выпуск библиотека приурочила к Международному дню медведя.

Этот удивительный зверь, кажется, присутствует во всех сферах человеческой жизни. В русском языке – Медведь, он же Топтыгин, Михайло Потапыч, ведмедь, Хозяин тайги, Косолапый, Ком, Камуй, горный человек, лесной архимандрит, старик… Словарь Владимира Даля содержит более 30 медвежьих прозвищ. Притом, что «объять необъятное невозможно», составитель постаралась охватить самые разнообразные стороны медвежьей жизни. Ведь Сахалин и медведь – понятия неразделимые.

Медведь – герой народных промыслов, особенно богородской деревянной игрушки, а плюшевого медвежонка Тэдди знает весь мир. Медвежьим именем называют растения, насекомых, созвездия, орудия труда, кулинарные блюда. Изображения медведей присутствуют на гербах городов и татуировках. Это тотемное животное у многих народов и герой анекдотов, пословиц и поговорок. Особое внимание на страницах издания уделено бурым медведям Дальнего Востока и, конечно, хозяевам сахалинской тайги и Курильских островов. С древних времен вся жизнь, быт, хозяйство аборигенов Сахалина были тесно связаны с медведем…

Материал внутри разделов располагается по алфавиту и по принципу от общего к частному (Россия – Дальний Восток – Сахалин и Курилы).

Это не первый веблиографический опыт ЦГБ имени О. П. Кузнецова. Ранее были подготовлены не менее полезные и интересные краеведческие ресурсы: путеводитель «Нескучный Южно-Сахалинск» и «Навигатор абитуриента» – справочники для поступающих в высшие и средние учебные заведения Дальнего Востока.