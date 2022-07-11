В День рыбака на пляже в Стародубском соревновались рыбные кулинары

С 1965 года во второе воскресенье июля страна отмечает День рыбака. Последние годы праздник объединяет за столом и профессионалов, и фанатов рыбалки, и любителей рыбной кухни, и даже желающих просто отдохнуть на сахалинском пляже. В Долинском районе в праздничную программу добавили состязание поваров.

Рыбное место

Если в Охотское море опустить мощный кипятильник, то через некоторое время возле широкого устья реки-красавицы Найбы наваристую уху, кажется, можно будет хлебать, не вставая с широченного песчаного пляжа. Настолько богато наше море. Охотское море — под стать сахалинскому характеру. Даже в штиль сурово, а в шторм безжалостно. Но если человек отважится покорить морскую стихию, она щедро поделится богатствами.

На берегах Долинского района Посейдон прячет в прибрежных закромах все, чем при случае может похвалиться: икорную горбушу и кету, деликатесную симу, пахучую корюшку, нежную навагу, удивленную камбалу, ногастых осьминогов, колючих крабов и тугие ленты ароматной морской капусты…

Все морское добро одним махом не перечислить, здешнее морское побережье кормило людей веками, не обращая внимания на национальные или политические вопросы.

От неолита до колхоза

Люди ели местную рыбу с тех пор, как поселились возле Найбы. У речного устья и дальше по побережью археологи нашли множество неолитических стоянок. Первые русские застали в этом месте поселок айнов Найбучи. И поселись по соседству, создав село Дубки.

Японцы, захватившие южную часть острова, переименовали Дубки в Сакаехама. Сюда со временем переехали жители Найбучи, следы от поселка пропали, уйдя в песок при строительных работах. Японцы же соединили Сакаехаму и столицу губернаторства Карафуто железной дорогой, отбили у волн гавань для рыбацкого флота.

После возвращения южного Сахалина селу дали имя Стародубское. А рыбацкие промыслы, расставленные по берегу моря, объединили в рыбокомбинат. В 1963 году на его базе создали рыболовецкий колхоз имени Котовского.

Точка притяжения туристов

В 1994 году колхоз стал корпорацией «Стародубское». В 2012 году модернизировал оборудование икорных и морозильных цехов, а 2018-м объединился с другим предприятиям — в одиночку выжить было сложно, компании светило банкротство. Сегодня наследники колхозных рыбаков обрабатывают до 400 тонн рыбы в сутки. У объединенной компании собственное рыборазведение, полученную продукцию продают в двух сотнях областных магазинов.

Место, где находился древний Найбучи, давно стало точкой отдыха для жителей ближайших районов и областной столицы. На Найбе традиционно проводится фестиваль зимней рыбалки «Сахалинский лед», куда за рыбацким счастьем приезжают туристы из Москвы и Мурманска.

У рыболовного фестиваля сформировалась целая лига участников-спортсменов: за несколько месяцев до события азартные охотники за корюшкой и навагой тщательно выясняют регламент состязаний и призовой фонд в популярном рыбацком телеграм-канале.

Долинская фишка

В 2021 году администрация Долинского района решила «добавить перца» в состязательную программу «Сахалинского льда». И провела внутри фестиваля кулинарный конкурс «Рыбная фишка». На лед вышли четыре команды: районные «Долинчанка» и «Улыбка», южно-сахалинская «Все дело в шляпе» и «Репортер» из журналистов газеты «Долинская правда».

Главным условием соревнования было использование наваги. И вызвавшиеся повара прямо на мартовском льду готовили эту рыбу по-корейски, варили загадочный суп «Наваждение», добавив дайкон, ким-чи, перцовую пасту. Кроме того, оказалось, что из популярной рыбы можно сделать острую пивную закуску и даже зразы!

9 июля 2022 года организаторы решили повторить эти состязания самодеятельных работников общепита.

Рыбные четверги

Если состязания рыбных поваров вам кажутся несерьезными, не отвечающими задачам Дня рыбака, не торопитесь с критикой. Популяризация рыбной кухни была первостепенной задачей советской власти, старавшейся сытно и полезно накормить все молодое государство.

12 сентября 1932 года руководитель народного комиссариата снабжения СССР Анастас Микоян подписал постановление «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания». Руководители предприятий общественного питания могли самостоятельно выбирать, в какой день недели будут потчевать гостей рыбой.

Война вынудила страну забыть о «рыбном дне». Но удачную практику вспомнили в 70-х, когда СССР восстановил объемы добычи океанической рыбы. И 26 октября 1976 года правительство издало новое постановление о введении рыбного дня.

«Рыбный» статус закрепили за четвергом.

Сельдь шла на удобрение

Легендарный Микоян приложил руку не только к общественному питанию. На Сахалине он бывал дважды — в 1945 и 1964 годах. Повестка обоих визитов включала в себя инспекцию сахалинской рыбной отрасли.

В мемуарах Микояна есть свидетельства о поездке на остров в 1945 году.

— Вместе со мной на Южный Сахалин приехал нарком рыбной промышленности Ишков, прекрасный знаток своего дела, самородок, настоящий талант. На западном берегу мы осмотрели рыболовецкие промыслы. Они произвели тяжелое впечатление.

Здесь были большие уловы сельди, и японцы половину и даже больше пускали на удобрение. Нам сказали, что в 1945 году из 1150 центров выловленной сельди 59% пошло на удобрение. Я был поражен этим: сельдь, которую так любит наш народ и которая так хороша с картофелем, — на удобрение!

Мы сразу приняли решение строить чаны для обычного посола сельди по астраханскому методу. Чанов мы могли построить достаточно. Подсчитали, что сможем засолить таким методом не менее миллиона центнеров в живом весе.

На пару с Хрущевым

В 1964 году Микоян приехал на остров почти одновременно с Никитой Хрущевым — они оба добирались до нашей области из Китая, где провели переговоры с правительством народной республики.

— Осмотрели рыбную базу. Она находилась в плачевном состоянии, — вспоминал Хрущев. — Мы не имели плавающих мощностей для переработки улова. Все перевозилось на берег, разгружалось и отправлялось на переработку. Рыба за это время портилась, ее выбрасывали в море или скармливали свиньям. Потом такая свинина резко пахла рыбой. Все дороги и подъезды к пристаням были ужасными. Мы еле-еле карабкались на машинах. Оборудования не хватало…

Микоян же на совещании в здании Сахалинрыбпрома раскритиковал островную рыбную промышленность за низкие результаты, отсутствие связей со снабжающими предприятиями материка. Но критикой не ограничился — помог сахалинским рыбакам навести порядок со снабжением отрасли.

Сразу два праздника

3 мая 1965 года Анастас Микоян, работавший председателем Президиума Верховного Совета СССР, подписал указ «Об установлении ежегодного праздника «Дня рыбака».

Текст документа лаконичен, как рывок удочки при поклевке: «Установить праздник «День рыбака». «День рыбака» праздновать ежегодно во второе воскресенье июля месяца». С тех пор народные гулянья стали традицией рыбацких поселков.

В Стародубском праздник совмещен с Днем села. Поэтому перед стартом кулинарных состязаний были вручены грамоты и благодарственные письма работникам рыбной отрасли, юбилейные знаки и награды заслуженным землякам.

И после этого дали старт спортивным состязаниям: пляжному футболу, штурму полосы препятствий, кросс-фиту. И, конечно, кулинарной «Рыбной фишке».

Зов трех ватрушек

Спортивные команды формировались прямо на месте из гостей Дня рыбака. Зато кулинарные команды готовились к сражению на кухне загодя. К пляжным плитам и сковородам в азартном порыве встали три поварских экипажа: соколовская «Росинка» из детского сада села Сокол и два стародубских — «Три Ватрушки» и «ZOV».

Поварам предложили на выбор рыбу пяти пород (кулинары выбрали горбушу, камбалу и минтай). Из сырья за 45 минут нужно было приготовить и подать на стол жюри любое блюдо. Время готовки пролетело мгновенно… На судейском столе рубленые котлеты, украшенные жемчужинами из сыра, и два вида ухи — одна заправлена сливками, другая из трех пород, да еще и подана с гренками и жареной рыбкой…

Пришла пора трудиться судьям, и в этот момент арбитрам сложно было завидовать. Все приготовленные блюда оказались вкусными и необычными. В итоге котел от «ватрушек» и уха «росинок» набрали одинаковое количество баллов. Судейской коллегии потребовалось дополнительное совещание, чтобы вынести вердикт в пользу поваров из детского сада села Сокол. Стародубский «ZOV» ушел с поля с бронзовой «фишкой», но и его результат недалеко отставал от победителя.

— Первый раз на «Сахалинском льду» мы боялись, что баллоны с газом для плиток замерзнут, в этот раз немного мешал ветер, — говорит Ксения Крахмалева, замдиректора Долинского центрального дома культуры, организатор летней «Рыбной фишки» и чемпион конкурса 2021 года, очень довольная результатом. — Но мы успели подогнать автобус, он прикрыл площадку.

Праздник удался

Долинский район — организатор Дня рыбака и «Рыбной фишки» — не поскупился и на уху для гостей пляжа. 200 литров традиционного рыбного супа из полевой кухни разлетелись по огромной очереди приехавших в Стародубское из Долинска, Южно-Сахалинска, даже Холмска и Невельска.

Впрочем, ухой в выходные хвалились не только возле устья Найбы: все прибрежные районы встречали рыбацкий праздник, ели уху, соревновались. А в Невельске даже провели «пенную дискотеку». В общем, по масштабам праздников к советским показателям Россия уже приближается. Остается надеяться, что в ближайшее время страна вернет себе советские объемы добычи. А в рыбной отрасли — ее долю в региональной экономике…

…В Долинский историко-краеведческий музей вход пока бесплатный. Сам музей еще очень молодой, полное насыщение залов экспонатами впереди. Сейчас в музее можно посмотреть картины местного художника Валерия Веретнова. Одна из выставленных картин «Рыба пришла» — прямо в тему праздника. На ней такой же простой, но честный сюжет: сейнера возле причала стародубской рыбобазы в 1975 году.

Рядом с графикой и чудесными и точными пейзажами размещены простые и искренние стихи — с 2001 по 2018 год Валерий возглавлял поэтический клуб «Лира» при районной библиотеке им. Лебкова.

На островах народ-трудяга

Живет, работает не зря.

Селедкой, корюшкой, навагой

Снабжает целые края.

Поев ухи и свежих крабов,

Резонно душу обогреть

Чайком, заваренным на травах,

Вздремнуть, газетку посмотреть.

Николай ШЕЛЕПОВ.