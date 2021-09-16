Микрорайон оденется в зеленый наряд. В Южно-Сахалинске на улице Комсомольской высадят деревья, цветущие кустарники и живую изгородь

По поручению мэра города Сергея Надсадина актуализирован проект по озеленению этой улицы на всем протяжении участка от пр. Победы до ул. Пуркаева.

Проект разработан с учетом ранее проработанных предложений по видовому составу насаждений со специалистами в области озеленения. Работы пройдут в два этапа.

Первый – озеленение участка от пр. Победы до ул. Емельянова. Здесь уже завершаются строительно-монтажные работы. Продолжить озеленение планируется в следующем году.

Специалисты обследовали всю территорию и определили локальные точки, где есть возможность высадить деревья или кустарники. Места выбирались с учетом соблюдения нормативного расстояния от фасада зданий до ствола дерева. Также в местах озеленения не должно присутствовать подземных инженерных коммуникаций.

Так, проект озеленения включает высадку деревьев и кустарников. С учетом того, что вдоль улицы доминантными породами деревьев являются береза плосколистная и рябина смешанная, для сохранения единого зеленого каркаса принято решение досадить эти же виды деревьев. Ассортимент дополнят кленом остролистным. Проектом также предусмотрены цветущие ландшафтные композиции из декоративных деревьев и кустарников (ирга, форзиция, сирень, черемуха).

В зависимости от ширины озеленяемой полосы деревья будут высаживать в ряд или группами. На узких участках газонов для декорирования предусмотрена высадка живой изгороди из кизильника блестящего, которая будет держать четкую форму и не заслонять окна жилых домов, сообщила пресс-служба администрации города.

Работы в рамках второго этапа будут выполнены после завершения капитального ремонта ул. Комсомольской от ул. Емельянова до ул. Пуркаева. Они уже начались. Контракт двухгодичный с окончанием капитального ремонта в 2022 году. Затем начнутся работы по озеленению с завершением в 2023 году.

Виктор ГОРОДОВ.