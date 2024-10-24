Микрорайон «Уюн» в Южно-Сахалинске получил новую электрическую подстанцию

Подстанция в «Уюн парке» – самый крупный объект энергетической инфраструктуры, введённый в Сахалинской области за последние 25 лет. Она позволит обеспечить электричеством до 15 тыс. жителей и социальные объекты масштабного жилого комплекса в северной части Южно-Сахалинска. Объект энергетики проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко.

На сегодня в «Уюн парке» сдали три дома – это 400 квартир. В этом году должны ввести 11 многоэтажек – почти 2000 квартир. В 2025 году завершат строительство ещё двух корпусов на 428 квартир. В перспективе на площадке вырастет более 30 многоэтажных домов, а также школа на 1800 мест и три детских сада по 290 мест.

Электроэнергией «Уюн парк» обеспечит новая подстанция 25 МВА, а также 12 понижающих трансформаторных подстанций 6 кВ. Шесть из них уже готовы. Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ сейчас завершён. От Ростехнадзора получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

– Мы запускаем современную подстанцию в «Уюне». Работа была сделана качественно и в сжатые сроки. Ценно, что всё оборудование российского производства, и устанавливали его российские специалисты, – отметил губернатор Валерий Лимаренко. – «Уюн парк» – масштабный и перспективный микрорайон, который становится одной из главных точек притяжения в городе. Это жилой комплекс столичного уровня. Мы обеспечиваем его всей необходимой инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой. Здесь предусмотрен большой объём арендного жилья для врачей, учителей, работников культуры и других востребованных на островах специалистов.

Современное оборудование, произведённое в городе Великие Луки, позволило уменьшить размеры подстанции почти в три раза. Новые трансформаторы тоже имеют уменьшенные габариты.

– Всё оборудование завязано на диспетчерский пункт управления «Сахалинэнерго». Все показатели выводятся на мониторы, мнемосхемы. Мы можем увидеть нагрузку на сети и потребление энергии, – прокомментировал энергетик Игорь Богук.

Проект запуска подстанции был реализован с помощью нового механизма стимулирования жилищного строительства – льготного финансирования через инфраструктурные облигации «ДОМ.РФ».

В ноябре планируется запустить новый автобусный маршрут, который позволит жителям масштабного микрорайона с комфортом добираться в разные точки Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба областного правительства.

Ирина НОВИКОВА.