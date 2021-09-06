Миллион для аферистов. Мошенничество

34-летней жительнице Макарова позвонила неизвестная женщина. Она представилась следователем и сообщила, что мошенники пытаются оформить кредит на нее. Чтобы деньги не ушли аферистам, необходимо самой срочно подать заявку на кредит и перевести полученные деньги на «безопасный счет».

Макаровчанка поверила и оформила займ на 1 миллион рублей. Половину она сразу же перевела на банковский счет, который ей указали по телефону. Вторую часть денег не успела перевести, поскольку банк закрылся. После настойчивых звонков с требованием перевести вторую половину денег женщина заподозрила неладное и обратилась за помощью в полицию.

Установлено, что телефонные номера, с которых звонили потерпевшей, зарегистрированы в Московской области.

Возбуждено уголовное де­ло, сообщила пресс-служ­ба областного управления МВД.

Леонид КАРПЫЛЕВ.