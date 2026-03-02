Миллионы ДВ-гектаров ожидают своих владельцев

10 лет назад Сахалинская область приступила к реализации федерального закона о дальневосточном гектаре. Самым первым на этом пути стал Тымовский район, где гектар можно было оформить с 1 июня 2016 года, а с 1 октября земельные участки стали доступны сахалинцам и во всех районах области. Через полгода ряды «дв-гектарщиков» на островах смогли пополнить все желающие граждане РФ.

На грани фантастики

На начальной стадии сама идея казалась многим фантастической, находилось немало скептиков. Время показало, что возникающие проблемы решаемы, проект вполне жизнеспособен и продолжает развиваться. Программа воплощается в жизнь совместными усилиями минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Данные о том, как происходит развитие и какова картина на сегодня, «Советскому Сахалину» предоставили уполномоченные ведомства региона: министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО. – Прим. авт.) и агентство лесного и охотничьего хозяйства.

В Сахалинской области с мая 2016 года по программе «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике» насчитывается 21 830 участников – сахалинцев и курильчан. Но проявляют интерес и жители других областей и краёв России.

Больше всего желающих взяться за освоение дальневосточного гектара в Сахалинской области из Москвы и Московской области – 504 человека.

Безвозмездно, то есть даром

Общая площадь предоставленных в безвозмездное пользование земельных участков с начала действия программы 10 896 гектаров. При этом, по данным федерального информационного ресурса «На Дальний Восток», в островной области доступно к освоению без малого 1,2 млн гектаров.

Из-за неиспользования земельных участков расторгнуто 5290 договоров безвозмездного пользования, 112 участков из этого числа оформлены в собственность других участников программы.

Наиболее популярные виды разрешённого использования земельных участков, предоставленных по программе: ведение личного подсобного хозяйства (2908 договоров безвозмездного пользования) и индивидуальное жилищное строительство (2643 договора). Также популярны: ведение садоводства (1166 договоров); ведение огородничества (848 договоров); природно-познавательный туризм (202 договора).

Всё под контролем

Кто контролирует использование (или неиспользование) этих земель?

Уполномоченные органы. К ним, в частности, относятся администрации муниципальных образований и агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Земли федеральной формы собственности контролируют соответствующие федеральные органы власти, предоставившие в безвозмездное пользование земельные участки.

Законодательство предоставляет право людям, уже получившим ранее земельный участок в аренду, собственность, бесплатно или за плату, с долевым участием или вместе с несколькими арендаторами, однократно получить в безвозмездное пользование ещё один участок площадью до одного гектара. Этим правом воспользовались 16 участников программы.

«Советский Сахалин» в разное время сообщал о таких нарушениях, как размещение свалок, мест складирования отходов нефтяного промысла, добыча песка непосредственно у береговой линии моря на дальневосточных гектарах. В 2021 году большой резонанс получила история со строительством в посёлке Горячие Ключи накопителя для нефтяного шлама на дальневосточном гектаре. Экологи-общественники тогда били тревогу и указывали на близость термальных источников и памятника природы. Выяснилось, что этот гектар оформлен на москвича. Мэр Ногликского района указал на то, что надлежащих документов для такого строительства нет. Глава региона Валерий Лимаренко инициировал обращение в прокуратуру о проведении проверки.

Что делается для пресечения подобных фактов?

На этот вопрос в МИЗО ответили, что в случае обнаружения нарушений природоохранного законодательства на земельных участках, предоставленных в пользование по программе «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике» (например, размещение свалок, мест складирования отходов нефтяного промысла и т. п.), виновные лица привлекаются к установленной законом ответственности.

Кроме того, предоставление земельных участков ограничено в определённых местах, которые в системе ФИС «На Дальний Восток» обозначены как «серые зоны». Эти территории вокруг памятников природы, культуры и истории, водоохранные зоны недоступны для выделения земли. В Сахалинской области 80 044 таких зон.

А может, свой домик в лесу?

Региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства ведает землями лесного фонда и ведёт свою статистику. Желающим в безвозмездное пользование предоставлено 930 лесных участков. Подавляющее большинство граждан, которые оформляют дальневосточный гектар, – это сахалинцы. Также лесные участки оформлены жителями Московской, Ленинградской областей и Забайкальского, Приморского краёв.

С 2016 года по линии агентства сформировано 1530 лесных участков, в связи с неосвоением расторгнуто 385 договоров, из них 180 лесных участков были повторно образованы и предоставлены другим участникам программы.

На сегодня из земель лесного фонда области общей площадью без малого 7 млн гектаров доступно для предоставления в безвозмездное пользование около 5 млн гектаров. Участки выделяются во всех районах за исключением Южно-Сахалинска, Курильского и Южно-Курильского муниципальных округов.

На сайте ФИС «На Дальний Восток» размещён перечень поставленных на государственный кадастровый учёт лесных участков, свободных от прав третьих лиц, на которые можно подать заявление для заключения договора.

Разрешённые виды использования лесных гектаров перечислены в Лесном кодексе РФ. Самые популярные у «гектарщиков»: рекреационная деятельность и ведение сельского хозяйства. При этом, если участок расположен в эксплуатационных лесах, дополнительно можно выбрать индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, ведение садоводства или огородничества.

Контроль за их использованием ведут филиалы ГКУ «Сахалинские лесничества» в районах, где расположены лесные участки. Помимо этого, государственный земельный контроль осуществляет региональное управление Росреестра.

Лесные инспекторы регулярно патрулируют территорию. Патрульные группы передвигаются в пешем порядке и на транспорте, используют для осмотра технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты. Места выявленных нарушений фиксируются, виновные устанавливаются для привлечения к административной ответственности.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

Заявление о бесплатном предоставлении участка с последующим оформлением его в аренду или в собственность можно подать до 1 января 2035 года. Есть несколько вариантов подачи заявлений, например – через личный кабинет на сайте программы «НаДальнийВосток.РФ». Участники программы пользуются мерами поддержки: получают гранты и субсидии на развитие хозяйства, льготные кредиты и микрозаймы. В области есть примеры, когда освоение дальневосточных гектаров становится делом семейным. Родители начинают, делятся своим положительным опытом с членами своих семей, и те в дальнейшем тоже становятся участниками программы, получают земельные участки в безвозмездное пользование.

