Миллионы на комфорт региона. Еще 650 миллионов рублей выделят из федерального бюджета на реализацию областных проектов благоустройства

На всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальнего Востока одержали победу шесть сахалинских инициатив. Подведение итогов всероссийского конкурса состоялось накануне во Владивостоке, где с рабочим визитом побывал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В 2023 году по поручению Президента РФ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проведены два конкурса проектов благоустройства для городов Дальнего Востока.

Островной регион получил 500 миллионов рублей.

Благодаря выигранным средствам ускорился темп работ по обустройству смотровой площадки на улице 60 лет Октября и пешеходной лестницы в Курильске, Янтарного парка в Долинске, сквера на улице Краснофлотской в Корсакове и набережной реки Рогатки в областной столице.

По результатам второго отбора область получит еще 650 миллионов рублей. Среди городов-победителей вновь оказались Южно-Сахалинск и Долинск. Так, в Долинске продолжится благоустройство спортивно-оздоровительного пространства – Янтарного парка. Второй этап предусматривает установку ворот, обустройство домика для родника, спортивного павильона, детской площадки и площадки для воркаута, установку беседок.

В Курильском городском округе появится сквер Танцующих деревьев. Это открытая площадка с мобильной уличной мебелью, местами отдыха, прогулочными маршрутами, элементами архитектурной подсветки и детских игровых малых архитектурных форм, бамбуковой рощей.

Территорию вдоль реки Корсаковки планируют сделать новым местом притяжения с зонами отдыха, кафе, детскими и спортивными площадками, выходами к воде.

В рамках проекта благоустройства набережной Второго Курильского пролива «Почувствуй Парамушир» в Северо-Курильске укрепят русло реки, установят бинокли для наблюдения за морскими животными, оборудуют место для рыбалки, фотозону, смотровую площадку, а также установят спортивные и детские площадки, зону барбекю, качели для всех возрастов.

В Холмске благоустроят площадь Мира по улице Советской.

– Приятно наблюдать, как в нашем округе идет активное благоустройство, которое делает место привлекательным и комфортным для жителей и гостей города, – говорит дизайнер газеты «Холмская панорама» Анна Шеремет. – Во Владивостоке на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» одним из победителей стал Холмский городской округ с благоустройством площади Мира. Площадь всегда была любимым местом холмчан. С нее открывается прекрасный вид на море, на территории много клумб с цветами. После реновации площадь станет еще краше.

Там выполнят комплексную реновацию центральной прибрежной территории. На площади появятся фонтан, декоративное покрытие, газоны, малые архитектурные формы, дополнят картину цветники и древесно-кустарниковые насаждения.

– Участие в таком масштабном конкурсе открывает большие возможности для региона, помогает привлечь финансирование и повысить качество жизни сахалинцев и курильчан. Благодаря федеральным инициативам мы значительно ускоряем создание новых мест отдыха для всей семьи, площадок для спорта и общения, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства области Наталия Куприна.

Также по поручению Президента РФ Владимира Путина разработана программа развития инфраструктуры в регионах. Деньги в виде бюджетных кредитов выделяются на модернизацию транспорта, замену инженерных сетей, а также на строительство коммунальных объектов.

В 2023 году на нужды дальневосточных регионов направлено 30 миллиардов рублей. Кроме того, субъекты ДФО получат дополнительное финансирование на обновление общественного транспорта в малых городах и сельской местности, а также на модернизацию котельных. Программа по модернизации коммунальной инфраструктуры поможет в ближайшие два года построить или отремонтировать тысячи километров сетей и десятки коммунальных объектов.

К примеру, на Сахалине в рамках концессионного соглашения ведутся работы по созданию инженерно-технического обеспечения жилой застройки «Уюн», завершается строительство газовой котельной, расположенной в микрорайоне «Южный» в островной столице.

– Очень важно, что люди видят эти изменения, какой эффект они оказывают на жизнь города. И в ней многие готовы принимать активное участие, развивать свою малую родину, делать ее лучше, – подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

30 млрд рублей направлены на нужды дальневосточных регионов в 2023 году.