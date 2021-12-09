Милочка принимает поздравления. Старожил Южно-Сахалинска отметила 100-летний юбилей

В 1990-е я навестил ветерана пожарной охраны Мелитину Николаеву. Удивительно, но за два часа общения мы подружились.

Прошли десятилетия.

8 декабря Мелитина Николаевна отметила юбилей. День не обошелся без сюрпризов, начавшись с концерта военного оркестра. Музыканты выстроились во дворе и исполнили несколько популярных произведений. Именинница слушала с балкона и даже дирижировала.

…Когда немцы подошли к столице, Мелитина осталась с родителями в городе. В 1942-м она надела военную форму. Девушку отправили в подмосковный аэродинамический институт – центр испытания самолетов. Служила в военизированной пожарной команде. Здесь сержант инспектор по профилактике встретила Победу. За год до нее вышла замуж.

Летом 1946-го семья по примеру друзей-москвичей приехала на Сахалин. Спустя несколько лет снова надела гимнастерку, устроившись по профессии. Вскоре перед рождением дочери перевелась телефонисткой в часть на посменный график. Среди островных огнеборцев проработала до конца 1950-х.

Не раз Мелитина Николаевна рассказывала мне про Южно-Сахалинск послевоенной поры. Ее яркие воспоминания в 1990-е стали сюжетом одного из фильмов местного телевидения «Портрет на фоне истории». Сегодня она, пожалуй, первый старожил нашего города.

Как и прежде, ее любимым занятием остается рисование цветов…

Подарком департамента культуры стало выступление ансамбля современной народной песни «Русский терем». Девушки в красочных костюмах еще и поводили хоровод с юбиляршей! С днем рождения лично поздравили представители местной власти, военкомата, пожарной охраны, совета ветеранов…

Младшие дочери с семьями живут в Москве. Они прислали видеопривет. У виновницы торжества трое детей, шесть внуков и шесть правнуков. И все, включая зятьев, за жизнерадостность и постоянный позитив зовут ее Милочкой. Среди поздравлений было и такое: «Нет, Вам не … , а лишь по 50 всего два раза!». Вечером в доме собрались родные. Стол украсил торт с пряничной фигуркой именинницы с бокалом шампанского.

Сергей Федорчук.