Министерство туризма региона возглавил мэр анивского района Артём Лазарев

На посту руководителя министерства туризма новому руководителю предстоит решать задачу по привлечению частных инвестиций и федерального финансирования в туристическую сферу островного региона. Также необходимо будет совершенствовать туристические предложения для гостей и жителей области и создавать новые продукты. Все эти направления работы отвечают главной цели – увеличить туристический поток на Сахалин и Курилы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Артём Лазарев родился в 1984 году в областном центре. Закончил СахГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал гендиректором ООО «Азбука здоровья», советником областного министерства экономического развития. С 2013 года работает в администрации Анивского городского округа. Вначале вице-мэром по финансам и экономике., с 2017 года — главой района. По итогам 2020 года Анивский район стал лидером в рейтинге инвестиционной привлекательности среди муниципальных образований области.