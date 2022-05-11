Министр просвещения перечислил нововведения в российских школах с 1 сентября. Вводится историческое просвещение с первого класса, появятся киноуроки на исторические темы. В начале учебной недели школьники будут исполнять гимн и поднимать флаг России.

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