Министр просвещения перечислил нововведения в российских школах с 1 сентября. Вводится историческое просвещение с первого класса, появятся киноуроки на исторические темы. В начале учебной недели школьники будут исполнять гимн и поднимать флаг России.
Сегодня мы (в порядке исключения) нарушаем традицию, предлагая читателям не очередной тематический материал проекта «Воспетые острова», а публикацию «Воспетая газета».
И у нас два повода для «отклонения от курса»: 1 мая «Советский...
Мероприятие начнется праздничным шествием трудовых коллективов по Коммунистическому проспекту и завершится митингом на площади Ленина. Организатором акции выступает Сахалинский областной союз организаций профсоюзов.
1 мая...