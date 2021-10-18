Министр регионального здравоохранения Влалимир Кузнецов ушёл на изоляцию с диагнозом COVID-19.

Как сообщает пресс-служба правительства области, положительный результат анализов на COVID-19 поступил из лаборатории сегодня.

По статистике, после вакцинации болезнь может возникнуть у 10% привитых людей, но, благодаря иммунной защите, не приводит к тяжелым последствиям. Министр попал в эти 10 %.

По роду профессиональной деятельности чиновник постоянно находился в очагах заражения, в инфекционных отделениях, где распространение вируса чрезвычайно высоко. В связи с тем, что он ранее был вакцинирован, а также соблюдал требования респираторного этикета, заболевание протекает в лёгкой форме, угрозы здоровью нет.