Министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых: — Мы взяли хорошую планку по объему строительсва

500 тысяч квадратных метров жилья вводится в эксплуатацию ежегодно. Это больше одного квадратного метра на человека, проживающего в области. Взяли высокие темпы расселения аварийного жилья. В отчете в областной Думе губернатор упомянул, что в рамках новой программы мы уже расселили 198 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Это 9 тысяч жителей области улучшили жилищные условия. В текущем году мы планируем расселить 117 тысяч квадратных метров аварийного жилья – 5 тысяч человек, которые проживают в аварийных домах. И до конца программы мы расселим в общей сложности 740 тысяч квадратных метров аварийного жилья. То есть 32 тысячи граждан переедут из непригодных квартир.

Как отметил губернатор, область получила беспрецедентную поддержку со стороны федерального центра: 2 миллиарда рублей в 2021 году за опережающее расселение в рамках старой программы, 11 миллиардов рублей поддержки в 2022 году, и 6 миллиардов рублей поддержки — в текущем году. По сравнению с другими регионами, это практически половина тех средств, которые были направлены за последние два года на данную программу.

Также хочется отметить, что мы строим и запускаем значительное количество социальных объектов. Важно, что все стройки продолжаются, идут активными темпами, и многие объекты мы запускаем с опережением графика.