Министры уходят и приходят. В структуре областных ведомств – кадровые изменения

По итогам работы областных органов власти за первое полугодие приняты решения о кадровых изменениях в руководящем составе ряда министерств. В ближайшее время будут заменены три министра – экологии, туризма и государственного управления, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Александра Матненко на посту министра экологии сменит Андрей Стрельников. Ранее он трудился в амурском филиале Всемирного фонда природы (WWF), занимал руководящие должности в Росприроднадзоре по Дальневосточному федеральному округу и объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края. С 2019 года был первым заместителем министра природных ресурсов Хабаровского края.

Исполнять обязанности министра туризма вместо Андрея Ромашевского будет Наталия Пахолкова, которая в настоящий момент является его заместителем. Свой трудовой путь в туристической сфере она начала еще в 2006 году. Работала в крупнейшей туристической компании в Санкт-Петербурге, а также на государственных предприятиях, в том числе в статусе руководителей. Несколько лет Наталия Пахолкова занимается развитием туризма в Сахалинской области. Принимала непосредственное участие в продвижении спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», после чего перешла в профильное региональное ведомство.

Областное министерство государственного управления возглавит Юлия Главинская, которая сейчас занимает должность заместителя руководителя администрации губернатора и правительства – директора департамента проектного управления правительства Сахалинской области. Ранее она работала начальником кадрового управления в администрации Южно-Сахалинска.

Ольга РОМАНОВА.