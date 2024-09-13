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Минобороны России известило о проведении проверки Единого реестра воинского учета

Наш регион участвует в проверке государственной информационной системы Единый реестр воинского учета. Данная система создается для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами.

Единый реестр воинского учета – это удобно. Благодаря ему, гражданам нет необходимости лично являться в военные комиссариаты, большинство вопросов по воинскому учету можно решить дистанционно, в том числе с использованием сервисов воинского учета на портале ГОСУСЛУГИ.

Граждане в любой момент смогут ознакомиться с содержащейся в отношении них информацией в Едином реестре воинского учета в своем личном кабинете общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (реестрповесток.рф).
Разработку реестра осуществляет Минцифры России по заказу Минобороны России.

Информация в реестр предоставляется органами государственной власти, муниципалитетами, образовательными организациями и работодателями – данные в реестре надежно защищаются Минобороны России совместно с регуляторами в области информационной безопасности.

В целях проверки работоспособности указанной системы гражданам, которые в настоящее время состоят на воинском учете, будут разосланы уведомления о внесении сведений по воинскому учету в Единый реестр воинского учета, а также об их изменении в случае наступления соответствующих событий.
Такие сообщения начнут поступать в личные кабинеты граждан на портале Госуслуги, начиная с 15 сентября 2024 г.

– Переживать не стоит, рассылка осуществляется исключительно в информационных целях и не обязывает к выполнению юридический значимых действий, – сообщает ведомство.

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