Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте нынешнего года. Об этом сообщил журналистам ТАСС официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
На недавнем совещании во Владивостоке местные чиновники чувствовали себя неуютно. И было отчего: полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев фактически обвинил местных госслужащих в манипуляциях с выдачей...