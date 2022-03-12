Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте нынешнего года. Об этом сообщил журналистам ТАСС официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА