Минпромторг РФ прокомментировал рост цен на электронику в магазинах DNS

Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из сетей в рамках созданного Штаба, в который, в том числе, входят представители Минпромторга, федеральных и региональных торговых сетей, региональных министерств торговли. С представителями компании DNS ведется диалог, они заявляют об ажиотажном спросе на продукцию и вытекающем из этого значительном росте цен.

Вместе с тем, отметим: представители других сетей электроники не информируют о подобной эскалации цен. Поэтому ситуация с DNS требует дополнительного анализа.

Договорились с руководством сети, что Министерству представят предложения по сохранению стабильности на этом рынке.

Одним из факторов, который мог бы оказать влияние на стабилизацию цен, является оптимизация логистики для сетей.

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