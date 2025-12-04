Минтранс и госавтоинспекция Сахалинской области опровергли фейк о запрете праворульных машин

Распространяемые в СМИ новости об установлении в России запрета на покупку, продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля не соответствуют действительности, сообщили в управлении госавтоинспекции по Сахалинской области.

Публикации о введении дополнительных обременений (ограничение ввоза, поэтапная замена транспортных средств и др.) на праворульные машины также не имеют под собой реальной основы. Если документы на ввоз и регистрацию в Российской Федерации таких автомобилей оформлены правильно, то каких-либо ограничений в их эксплуатации, покупке и продаже не предусмотрено, подчеркнул первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

Минтранс и госавтоинспекция Сахалинской области призывают жителей региона не доверять непроверенной информации и подвергать её тщательной проверке. Подобные фейковые сообщения создаются специально для дестабилизации общественно-политической обстановки и подрыва доверия к органам власти.